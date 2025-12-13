Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак

В Одесі комунальники ліквідували наслідки ворожої атаки рф по місту. Наразі проходить обстеження пошкоджених об’єктів, і тоді буде відомо, коли в місті буде тепло, вода та світло. Про це передає УНН з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та Одеської ОВА Олега Кіпера.

Комунальники ліквідували негативні наслідки, які є. Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою. У місті розгорнуто 428 пунктів незламності, які будуть працюють цілодобово. У місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, до вечора планують розгорнути ще 32 таких пункти