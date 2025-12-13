$42.270.00
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 2688 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 4580 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
11:00 • 9252 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 11701 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11152 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11814 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6848 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6870 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16853 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Комунальники Одеси ліквідували наслідки ворожої атаки, триває обстеження пошкоджених об'єктів для визначення термінів відновлення тепла, води та світла. В місті розгорнуто 428 пунктів незламності, працюють 16 бюветів та 16 пунктів роздачі води, ще 32 планують розгорнути до вечора.

Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак

В Одесі комунальники ліквідували наслідки ворожої атаки рф по місту. Наразі проходить обстеження пошкоджених об’єктів, і тоді буде відомо, коли в місті буде тепло, вода та світло. Про це передає УНН з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та Одеської ОВА Олега Кіпера. 

Комунальники ліквідували негативні наслідки, які є. Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою. У місті розгорнуто 428 пунктів незламності, які будуть працюють цілодобово. У місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, до вечора планують розгорнути ще 32 таких пункти 

- сказав Лисак. 

Він додав, що роботу пунктів незламності та бюветів з питною водою продовжили до 22:00. 

У свою чергу Кіпер зазначив, що до Одеси для забезпечення водою залучили допомогу з інших областей.

З 6–7 регіонів уже везуть питну воду. Машини по завантаженню виїжджають, щоб резерв був на всякий випадок. Ми його хочемо накопичувати 

- додав Кіпер. 

Він також зазначив, що вже знайдено технічні рішення, які дозволили повернути світло для 40 тисяч мешканців Одещини. 

В області немає проблем із бутильованою водою. Торговельні мережі попереджені ще зранку, склади мають достатній запас, додаткові замовлення у виробників уже оформлені. Ситуація з пальним на АЗС стабільна. Постачання здійснюється в повному обсязі, дефіциту немає. Черги на окремих заправках спричинені виключно ажіотажним попитом 

- зазначив Кіпер. 

Нагадаємо 

рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів усю ніч була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сергій Лисак
Миколаївська область
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Херсон