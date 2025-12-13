Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак
Київ • УНН
Комунальники Одеси ліквідували наслідки ворожої атаки, триває обстеження пошкоджених об'єктів для визначення термінів відновлення тепла, води та світла. В місті розгорнуто 428 пунктів незламності, працюють 16 бюветів та 16 пунктів роздачі води, ще 32 планують розгорнути до вечора.
В Одесі комунальники ліквідували наслідки ворожої атаки рф по місту. Наразі проходить обстеження пошкоджених об’єктів, і тоді буде відомо, коли в місті буде тепло, вода та світло. Про це передає УНН з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака та Одеської ОВА Олега Кіпера.
Комунальники ліквідували негативні наслідки, які є. Поки проходить обстеження, результати будуть трошки пізніше, і тоді ми будемо розуміти, коли ми будемо з теплом, коли ми будемо зі світлом і з водою. У місті розгорнуто 428 пунктів незламності, які будуть працюють цілодобово. У місті діють 16 бюветів, що подають воду за допомогою генераторів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води, до вечора планують розгорнути ще 32 таких пункти
Він додав, що роботу пунктів незламності та бюветів з питною водою продовжили до 22:00.
У свою чергу Кіпер зазначив, що до Одеси для забезпечення водою залучили допомогу з інших областей.
З 6–7 регіонів уже везуть питну воду. Машини по завантаженню виїжджають, щоб резерв був на всякий випадок. Ми його хочемо накопичувати
Він також зазначив, що вже знайдено технічні рішення, які дозволили повернути світло для 40 тисяч мешканців Одещини.
В області немає проблем із бутильованою водою. Торговельні мережі попереджені ще зранку, склади мають достатній запас, додаткові замовлення у виробників уже оформлені. Ситуація з пальним на АЗС стабільна. Постачання здійснюється в повному обсязі, дефіциту немає. Черги на окремих заправках спричинені виключно ажіотажним попитом
Нагадаємо
рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів усю ніч була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики.