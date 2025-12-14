$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 23216 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 44615 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 32677 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 32496 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 27722 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17996 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17814 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15879 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13992 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14335 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Російські війська за тиждень випустили по Україні понад 1500 дронів, майже 900 керованих авіабомб і 46 ракет. Це призвело до пошкоджень енергетичної інфраструктури та сотень тисяч сімей залишилися без світла.

росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський

Росія продовжує масовані атаки по Україні. За цей тиждень російські війська випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів, намагаючись завдати якомога більшої шкоди мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Він також повідомив, що цієї ночі знову були удари по українських громадах. Є поранені.

Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає

- додав Зеленський.

Ольга Розгон

