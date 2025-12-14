росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський
Київ • УНН
Російські війська за тиждень випустили по Україні понад 1500 дронів, майже 900 керованих авіабомб і 46 ракет. Це призвело до пошкоджень енергетичної інфраструктури та сотень тисяч сімей залишилися без світла.
Росія продовжує масовані атаки по Україні. За цей тиждень російські війська випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів, намагаючись завдати якомога більшої шкоди мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень
Президент зазначив, що від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині.
Зеленський подякував кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Він також повідомив, що цієї ночі знову були удари по українських громадах. Є поранені.
Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає
