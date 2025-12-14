Россия за неделю атаковала Украину 1500 дронами, 900 авиабомбами и 46 ракетами - Зеленский
Киев • УНН
Российские войска за неделю выпустили по Украине более 1500 дронов, почти 900 управляемых авиабомб и 46 ракет. Это привело к повреждениям энергетической инфраструктуры и сотни тысяч семей остались без света.
Россия продолжает массированные атаки по Украине. За эту неделю российские войска выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов, пытаясь нанести как можно больший ущерб мирному населению и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям. В общей сложности за эту неделю россияне выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет различных типов по Украине. Всего одна неделя
Президент отметил, что со вчерашнего дня все наши службы работают, чтобы восстановить поставки света, тепла и воды в регионы после российских ударов по энергетике. Ситуация все еще сложная – сотни тысяч семей остаются без света в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Днепровской областях.
Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто задействован в ремонтных работах. Он также сообщил, что этой ночью снова были удары по украинским общинам. Есть раненые.
Украине нужен мир на достойных условиях, и мы готовы работать максимально конструктивно. Эти дни будут насыщены дипломатией. Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает
