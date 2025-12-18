$42.340.15
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Публікації
Ексклюзиви
Актуальне
Україні дозволили продовжити експлуатацію ТЕС та ТЕЦ без еконорм до 2028 року - Міненерго

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Рада міністрів Енергетичного співтовариства дозволила Україні експлуатувати великі спалювальні установки без дотримання жорстких екологічних норм викидів до кінця 2028 року. Це рішення підтримає енергосистему під час війни та забезпечить стабільність постачання.

Рада міністрів Енергетичного співтовариства на засіданні у Відні ухвалила стратегічні рішення для підтримки української енергосистеми в умовах війни. За зверненням Міненерго, Україні офіційно дозволили продовжити експлуатацію великих спалювальних установок (ТЕС та ТЕЦ) без дотримання жорстких екологічних норм викидів на період дії воєнного стану, але не пізніше ніж до кінця 2028 року. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Рішення дозволяє уникнути вимушеної зупинки енергоблоків, які мають критичне значення для тепло- та електропостачання під час постійних російських атак. Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що масштабні руйнування інфраструктури створили форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання Національного плану скорочення викидів у встановлені терміни. Пролонгація термінів роботи станцій має гарантувати стабільність енергосистеми під час наступного опалювального сезону 2025–2026 років.

Наразі нашим головним пріоритетом є використовувати всю існуючу генерацію, оскільки кожен блок має вирішальне значення для підтримки електро- та теплопостачання населення та запобігання гуманітарній кризі. Враховуючи ці обставини, ми вдячні Раді Міністрів ЄС за підтримку рішення щодо продовження робочих годин великих спалювальних установок в Україні до завершення військового стану, або до 31 грудня 2028 року 

– зазначив Микола Колісник.

Газова безпека та стабілізація цін

Окрім питань генерації, Рада міністрів продовжила дію Регламенту ЄС про зберігання газу. Цей крок спрямований на забезпечення високого рівня заповнення газосховищ та надання Україні й партнерам необхідної гнучкості на ринку. Це дозволить країнам швидше реагувати на зміну ринкових умов та використовувати сприятливі періоди для закупівлі палива, що в перспективі має сприяти зниженню цін на газ у Європі.

Степан Гафтко

