Україні дозволили продовжити експлуатацію ТЕС та ТЕЦ без еконорм до 2028 року - Міненерго

Рада міністрів Енергетичного співтовариства на засіданні у Відні ухвалила стратегічні рішення для підтримки української енергосистеми в умовах війни. За зверненням Міненерго, Україні офіційно дозволили продовжити експлуатацію великих спалювальних установок (ТЕС та ТЕЦ) без дотримання жорстких екологічних норм викидів на період дії воєнного стану, але не пізніше ніж до кінця 2028 року. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Рішення дозволяє уникнути вимушеної зупинки енергоблоків, які мають критичне значення для тепло- та електропостачання під час постійних російських атак. Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що масштабні руйнування інфраструктури створили форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання Національного плану скорочення викидів у встановлені терміни. Пролонгація термінів роботи станцій має гарантувати стабільність енергосистеми під час наступного опалювального сезону 2025–2026 років.

Наразі нашим головним пріоритетом є використовувати всю існуючу генерацію, оскільки кожен блок має вирішальне значення для підтримки електро- та теплопостачання населення та запобігання гуманітарній кризі. Враховуючи ці обставини, ми вдячні Раді Міністрів ЄС за підтримку рішення щодо продовження робочих годин великих спалювальних установок в Україні до завершення військового стану, або до 31 грудня 2028 року – зазначив Микола Колісник.

Газова безпека та стабілізація цін

Окрім питань генерації, Рада міністрів продовжила дію Регламенту ЄС про зберігання газу. Цей крок спрямований на забезпечення високого рівня заповнення газосховищ та надання Україні й партнерам необхідної гнучкості на ринку. Це дозволить країнам швидше реагувати на зміну ринкових умов та використовувати сприятливі періоди для закупівлі палива, що в перспективі має сприяти зниженню цін на газ у Європі.

