Украине разрешили продлить эксплуатацию ТЭС и ТЭЦ без эконорм до 2028 года - Минэнерго

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Совет министров Энергетического сообщества разрешил Украине эксплуатировать крупные сжигающие установки без соблюдения жестких экологических норм выбросов до конца 2028 года. Это решение поддержит энергосистему во время войны и обеспечит стабильность поставок.

Украине разрешили продлить эксплуатацию ТЭС и ТЭЦ без эконорм до 2028 года - Минэнерго

Совет министров Энергетического сообщества на заседании в Вене принял стратегические решения для поддержки украинской энергосистемы в условиях войны. По обращению Минэнерго, Украине официально разрешили продолжить эксплуатацию крупных сжигающих установок (ТЭС и ТЭЦ) без соблюдения жестких экологических норм выбросов на период действия военного положения, но не позднее чем до конца 2028 года. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Решение позволяет избежать вынужденной остановки энергоблоков, имеющих критическое значение для тепло- и электроснабжения во время постоянных российских атак. Заместитель министра энергетики Николай Колесник подчеркнул, что масштабные разрушения инфраструктуры создали форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным выполнение Национального плана сокращения выбросов в установленные сроки. Пролонгация сроков работы станций должна гарантировать стабильность энергосистемы во время следующего отопительного сезона 2025–2026 годов.

Сейчас нашим главным приоритетом является использование всей существующей генерации, поскольку каждый блок имеет решающее значение для поддержания электро- и теплоснабжения населения и предотвращения гуманитарного кризиса. Учитывая эти обстоятельства, мы благодарны Совету Министров ЕС за поддержку решения о продлении рабочих часов крупных сжигающих установок в Украине до завершения военного положения, или до 31 декабря 2028 года 

– отметил Николай Колесник.

Газовая безопасность и стабилизация цен

Помимо вопросов генерации, Совет министров продлил действие Регламента ЕС о хранении газа. Этот шаг направлен на обеспечение высокого уровня заполнения газохранилищ и предоставление Украине и партнерам необходимой гибкости на рынке. Это позволит странам быстрее реагировать на изменение рыночных условий и использовать благоприятные периоды для закупки топлива, что в перспективе должно способствовать снижению цен на газ в Европе.

