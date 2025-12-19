Вибухи в росії: теплоцентраль в Орлі та завод аміаку в Тольятті опинились під атакою, частина ростову без світла
Київ • УНН
У ніч на 19 грудня в низці регіонів росії пролунали вибухи. В орлі атаковано теплоцентраль, а в тольятті - завод з виробництва аміаку.
У ніч на 19 грудня в низці регіонів росії пролунали вибухи. У ростові частково зникло світло, в орлі була атакована місцева теплоцентраль, а в тольятті атаковано завод з виробництва аміаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Внаслідок атаки в орлі вийшла з ладу місцева теплоцентраль. Жителів одного з районів міста попередили про "короткочасні" обмеження тепло- та енергопостачання і гарячої води.
У тольятті був атакований завод з виробництва аміаку. Дана російська хімічна компанія, входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку.
Паралельно в мережі з’явились фото і відео наслідків атак по росії в ніч на 19 грудня.
Нагадаємо
Через ворожу атаку 19 грудня в Одесі пошкоджено енергетичний об'єкт та житловий будинок, одна людина постраждала. Жителі одного з найбільших житлових масивів залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.