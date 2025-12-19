Вибухи в росії: теплоцентраль в Орлі та завод аміаку в Тольятті опинились під атакою, частина ростову без світла

$42.340.15
Ексклюзив
06:45 • 676 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
02:37 • 8332 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 13724 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 13932 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 14042 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 18718 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 26557 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 33744 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23543 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21377 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під виконання бойового завдання
10-річна українка стала наймолодшою жертвою теракту під час святкування Хануки в Сіднеї18 грудня, 22:41 • 3482 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні 18 грудня, 22:55 • 9226 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 9722 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України01:55 • 4774 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД03:53 • 4608 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 33769 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 24811 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 42108 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 39851 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 65758 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Державний кордон України
Естонія
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 39851 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 31195 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 30230 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 36923 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 42116 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
TikTok
Опалення

Вибухи в росії: теплоцентраль в Орлі та завод аміаку в Тольятті опинились під атакою, частина ростову без світла

Київ • УНН

 • 122 перегляди

У ніч на 19 грудня в низці регіонів росії пролунали вибухи. В орлі атаковано теплоцентраль, а в тольятті - завод з виробництва аміаку.

Вибухи в росії: теплоцентраль в Орлі та завод аміаку в Тольятті опинились під атакою, частина ростову без світла

У ніч на 19 грудня в низці регіонів росії пролунали вибухи. У ростові частково зникло світло, в орлі була атакована місцева теплоцентраль, а в тольятті атаковано завод з виробництва аміаку. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Внаслідок атаки в орлі вийшла з ладу місцева теплоцентраль. Жителів одного з районів міста попередили про "короткочасні" обмеження тепло- та енергопостачання і гарячої води.

У тольятті був атакований завод з виробництва аміаку. Дана російська хімічна компанія, входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку.

Паралельно в мережі з'явились фото і відео наслідків атак по росії в ніч на 19 грудня.

Нагадаємо

Через ворожу атаку 19 грудня в Одесі пошкоджено енергетичний об'єкт та житловий будинок, одна людина постраждала. Жителі одного з найбільших житлових масивів залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини СвітуПодії
