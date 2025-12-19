$42.340.00
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
02:37 • 10759 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 15111 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 15182 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 15093 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 19535 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 27447 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 35104 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23800 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21560 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Взрывы в россии: теплоцентраль в орле и завод аммиака в тольятти оказались под атакой, часть ростова без света

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В ночь на 19 декабря в ряде регионов россии прогремели взрывы. В орле атакована теплоцентраль, а в тольятти - завод по производству аммиака.

Взрывы в россии: теплоцентраль в орле и завод аммиака в тольятти оказались под атакой, часть ростова без света

В ночь на 19 декабря в ряде регионов россии прогремели взрывы. В ростове частично пропал свет, в орле была атакована местная теплоцентраль, а в тольятти атакован завод по производству аммиака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В результате атаки в орле вышла из строя местная теплоцентраль. Жителей одного из районов города предупредили о "кратковременных" ограничениях тепло- и энергоснабжения и горячей воды.

В тольятти был атакован завод по производству аммиака. Данная российская химическая компания входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Параллельно в сети появились фото и видео последствий атак по россии в ночь на 19 декабря.

Напомним

Из-за вражеской атаки 19 декабря в Одессе поврежден энергетический объект и жилой дом, один человек пострадал. Жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.

Евгений Устименко

