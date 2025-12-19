Взрывы в россии: теплоцентраль в орле и завод аммиака в тольятти оказались под атакой, часть ростова без света
Киев • УНН
В ночь на 19 декабря в ряде регионов россии прогремели взрывы. В орле атакована теплоцентраль, а в тольятти - завод по производству аммиака.
В ночь на 19 декабря в ряде регионов россии прогремели взрывы. В ростове частично пропал свет, в орле была атакована местная теплоцентраль, а в тольятти атакован завод по производству аммиака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
В результате атаки в орле вышла из строя местная теплоцентраль. Жителей одного из районов города предупредили о "кратковременных" ограничениях тепло- и энергоснабжения и горячей воды.
В тольятти был атакован завод по производству аммиака. Данная российская химическая компания входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.
Параллельно в сети появились фото и видео последствий атак по россии в ночь на 19 декабря.
Напомним
Из-за вражеской атаки 19 декабря в Одессе поврежден энергетический объект и жилой дом, один человек пострадал. Жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения.