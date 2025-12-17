Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - Верховній Раді

Рівень довіри українців до державних інститутів різко відрізняється: найбільше вони покладаються на ЗСУ та рятувальників, а найменше — на Верховну Раду та уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Разумков Центр.

Деталі

За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного у листопаді 2025 року, 32,5% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, тоді як 48% дотримуються протилежної думки.

Найбільше довіряють Збройним Силам України (92%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (86%), волонтерським організаціям (81%) та добровольчим загонам (78%). Серед державних органів найвища довіра спостерігається до Національної гвардії (72%) та Державної прикордонної служби (70,5%).

При цьому до Верховної Ради України довіри майже немає (не довіряють 76%), до уряду – 73%, державного апарату – 75%, політичних партій – 71,5%,

Рівень довіри до Президента України та українських ЗМІ практично зрівнявся з рівнем недовіри (відповідно 48% і 45% не довіряють).

Як зазначають соціологи, "частка тих, хто вважає, що події розвиваються у правильному напрямі, істотно вища серед тих, хто довіряє українській владі – від 19% серед тих, хто їй зовсім не довіряє, до 51,5% серед тих, хто повністю довіряє".

Проблеми українського суспільства та пріоритети бюджету:

Головною проблемою для громадян залишаються бойові дії на фронті (на неї вказаоли 68% опитаних), а також корупція в органах влади (45%), руйнування житла у наслідок ракетних та дронових обстрілів (40%) та інфраструктури (38%). Інші важливі питання – перебої з електроенергією, водою, газом (30%), низькі зарплати та пенсії (29%), інфляція (27%) та високі тарифи на комунальні послуги (25%).

Щодо витрат державного бюджету у воєнний та післявоєнний період, респонденти вважають, що першочергово потрібно підтримувати ветеранів війни (53%), посилювати цивільний захист населення (46%), будувати та ремонтувати соціальну інфраструктуру (32%) та підвищувати зарплати і пенсії (31%).

Доповнення

У опитуванні Центру Разумкова, взяли участь 2008 респондентів - українців віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування показало, що рівень довіри українців до різних інститутів значно різниться.

Нагадаємо

Опитування КМІС показало значне падіння довіри українців до НАТО та США, тоді як довіра до Євросоюзу та Президента Зеленського залишається стабільною. Лише 9% громадян підтримують вибори під час війни.