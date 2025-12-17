Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - Верховній Раді

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 4756 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 16042 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 13773 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 14339 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 16389 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18955 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17269 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27276 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46122 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38433 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 25095 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15302 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25262 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 10504 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 6646 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 16043 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 25371 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 40615 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 55120 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 56414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 3394 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 15370 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53886 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 71117 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70546 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - Верховній Раді

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 92% українців довіряють ЗСУ, тоді як 76% не довіряють Верховній Раді. 32,5% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Опитування: українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - Верховній Раді

Рівень довіри українців до державних інститутів різко відрізняється: найбільше вони покладаються на ЗСУ та рятувальників, а найменше — на Верховну Раду та уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Разумков Центр.

Деталі

За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного у листопаді 2025 року, 32,5% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, тоді як 48% дотримуються протилежної думки.

Найбільше довіряють Збройним Силам України (92%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (86%), волонтерським організаціям (81%) та добровольчим загонам (78%). Серед державних органів найвища довіра спостерігається до Національної гвардії (72%) та Державної прикордонної служби (70,5%).

При цьому до Верховної Ради України довіри майже немає (не довіряють 76%), до уряду – 73%, державного апарату – 75%, політичних партій – 71,5%,

Рівень довіри до Президента України та українських ЗМІ практично зрівнявся з рівнем недовіри (відповідно 48% і 45% не довіряють).

Майже три чверті українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - опитування15.12.25, 10:39 • 3120 переглядiв

Як зазначають соціологи, "частка тих, хто вважає, що події розвиваються у правильному напрямі, істотно вища серед тих, хто довіряє українській владі – від 19% серед тих, хто їй зовсім не довіряє, до 51,5% серед тих, хто повністю довіряє".

Проблеми українського суспільства та пріоритети бюджету:

Головною проблемою для громадян залишаються бойові дії на фронті (на неї вказаоли 68% опитаних), а також корупція в органах влади (45%), руйнування житла у наслідок ракетних та дронових обстрілів (40%) та інфраструктури (38%). Інші важливі питання – перебої з електроенергією, водою, газом (30%), низькі зарплати та пенсії (29%), інфляція (27%) та високі тарифи на комунальні послуги (25%).

Щодо витрат державного бюджету у воєнний та післявоєнний період, респонденти вважають, що першочергово потрібно підтримувати ветеранів війни (53%), посилювати цивільний захист населення (46%), будувати та ремонтувати соціальну інфраструктуру (32%) та підвищувати зарплати і пенсії (31%).

Доповнення

У опитуванні Центру Разумкова, взяли участь 2008 респондентів - українців віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування показало, що рівень довіри українців до різних інститутів значно різниться.

Нагадаємо

Опитування КМІС показало значне падіння довіри українців до НАТО та США, тоді як довіра до Євросоюзу та Президента Зеленського залишається стабільною. Лише 9% громадян підтримують вибори під час війни.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Нерухомість
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Пенсійний вік
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державний кордон України
Електроенергія
благодійність
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна