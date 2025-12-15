Довіра до НАТО та США в Україні суттєво знизилася, ЄС і Зеленський зберігають позиції - опитування

В Україні суттєво впала довіра до НАТО і Сполучених Штатів Америки. Водночас довіра до Євросоюзу і Президента Володимира Зеленського не змінилась, лише 9% громадян за вибори під час війни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє УНН.

Деталі

Дане опитування проводилось в період в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. У ньому взяло участь 547 респондентів віком 18 років і старше - опитування відбулось у всіх областях, підконтрольних уряду України.

НАТО, ЄС і США

За даними опитування КМІС, ЄС довіряють 49%, не довіряють - 23% (у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто майже без змін). Решта 27% відповіли "важко сказати напевно". Водночас США довіряють 21% (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 48% (ріст з 24% у грудні 2024 року). Решта 32% не змогли визначитися із своєю думкою.

НАТО 34% довіряють організації (зниження з 43% у грудні 2024 року), а 41% не довіряють (ріст з 25%). Решта 25% не змогли визначитися.

Зеленський

Згідно даним опитування, Володимиру Зеленському довіряють 61% українців, не довіряють – 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні.

Водночас показники довіри до Президента є динамічні. Серед респондентів, яких опитали в листопаді (26-30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у грудні (1-13 грудня) – 63% (а в тиждень 8-13 грудня - 65%).

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій.

Також у даному опитуванні понад 57% українців заявили, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу: вони вважають, що влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів.