$42.190.08
49.470.05
ukenru
09:35 • 1660 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 6728 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 9488 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 12284 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 20563 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 30055 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27024 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 36695 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39038 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52620 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
Графики отключений электроэнергии
Доверие к НАТО и США в Украине существенно снизилось, ЕС и Зеленский сохраняют позиции - опрос

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Опрос КМИС показал значительное падение доверия украинцев к НАТО и США, тогда как доверие к Евросоюзу и Президенту Зеленскому остается стабильным. Лишь 9% граждан поддерживают выборы во время войны.

Доверие к НАТО и США в Украине существенно снизилось, ЕС и Зеленский сохраняют позиции - опрос

В Украине существенно упало доверие к НАТО и Соединенным Штатам Америки. В то же время доверие к Евросоюзу и Президенту Владимиру Зеленскому не изменилось, только 9% граждан за выборы во время войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает УНН.

Детали

Данный опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. В нем приняли участие 547 респондентов в возрасте 18 лет и старше – опрос состоялся во всех областях, подконтрольных правительству Украины.

НАТО, ЕС и США

По данным опроса КМИС, ЕС доверяют 49%, не доверяют - 23% (в декабре 2024 года было 46% и 19%, то есть почти без изменений). Остальные 27% ответили "затрудняюсь ответить". В то же время США доверяют 21% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют – 48% (рост с 24% в декабре 2024 года). Остальные 32% не смогли определиться со своим мнением.

НАТО 34% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 41% не доверяют (рост с 25%). Остальные 25% не смогли определиться.

Зеленский

Согласно данным опроса, Владимиру Зеленскому доверяют 61% украинцев, не доверяют – 32%. Баланс доверия-недоверия составляет +29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.

В то же время показатели доверия к Президенту динамичны. Среди респондентов, опрошенных в ноябре (26-30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря) – 63% (а в неделю 8-13 декабря - 65%).

Напомним

По данным опроса КМИС, почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с заморозкой фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий.

Также в данном опросе более 57% украинцев заявили, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти: они считают, что власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
