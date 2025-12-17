$42.180.06
12:13 • 6058 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 18577 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 15220 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 15693 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 17439 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19400 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17582 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27386 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46308 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38724 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего - Верховной Раде

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Согласно опросу Центра Разумкова, 92% украинцев доверяют ВСУ, тогда как 76% не доверяют Верховной Раде. 32,5% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего - Верховной Раде

Уровень доверия украинцев к государственным институтам резко отличается: больше всего они полагаются на ВСУ и спасателей, а меньше всего — на Верховную Раду и правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Разумков Центр.

Детали

По данным социологического опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре 2025 года, 32,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, тогда как 48% придерживаются противоположного мнения.

Больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (92%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (86%), волонтерским организациям (81%) и добровольческим отрядам (78%). Среди государственных органов самое высокое доверие наблюдается к Национальной гвардии (72%) и Государственной пограничной службе (70,5%).

При этом к Верховной Раде Украины доверия почти нет (не доверяют 76%), к правительству – 73%, государственному аппарату – 75%, политическим партиям – 71,5%,

Уровень доверия к Президенту Украины и украинским СМИ практически сравнялся с уровнем недоверия (соответственно 48% и 45% не доверяют).

Почти три четверти украинцев готовы к миру с заморозкой фронта и гарантиями безопасности - опрос15.12.25, 10:39 • 3126 просмотров

Как отмечают социологи, "доля тех, кто считает, что события развиваются в правильном направлении, существенно выше среди тех, кто доверяет украинской власти – от 19% среди тех, кто ей совсем не доверяет, до 51,5% среди тех, кто полностью доверяет".

Проблемы украинского общества и приоритеты бюджета:

Главной проблемой для граждан остаются боевые действия на фронте (на нее указали 68% опрошенных), а также коррупция в органах власти (45%), разрушение жилья в результате ракетных и дроновых обстрелов (40%) и инфраструктуры (38%). Другие важные вопросы – перебои с электроэнергией, водой, газом (30%), низкие зарплаты и пенсии (29%), инфляция (27%) и высокие тарифы на коммунальные услуги (25%).

Что касается расходов государственного бюджета в военный и послевоенный период, респонденты считают, что в первую очередь нужно поддерживать ветеранов войны (53%), усиливать гражданскую защиту населения (46%), строить и ремонтировать социальную инфраструктуру (32%) и повышать зарплаты и пенсии (31%).

Дополнение

В опросе Центра Разумкова приняли участие 2008 респондентов – украинцев в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос показал, что уровень доверия украинцев к различным институтам значительно различается.

Напомним

Опрос КМИС показал значительное падение доверия украинцев к НАТО и США, тогда как доверие к Евросоюзу и Президенту Зеленскому остается стабильным. Лишь 9% граждан поддерживают выборы во время войны.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Украина