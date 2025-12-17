Опрос: украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего - Верховной Раде

Уровень доверия украинцев к государственным институтам резко отличается: больше всего они полагаются на ВСУ и спасателей, а меньше всего — на Верховную Раду и правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Разумков Центр.

Детали

По данным социологического опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре 2025 года, 32,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, тогда как 48% придерживаются противоположного мнения.

Больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (92%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (86%), волонтерским организациям (81%) и добровольческим отрядам (78%). Среди государственных органов самое высокое доверие наблюдается к Национальной гвардии (72%) и Государственной пограничной службе (70,5%).

При этом к Верховной Раде Украины доверия почти нет (не доверяют 76%), к правительству – 73%, государственному аппарату – 75%, политическим партиям – 71,5%,

Уровень доверия к Президенту Украины и украинским СМИ практически сравнялся с уровнем недоверия (соответственно 48% и 45% не доверяют).

Как отмечают социологи, "доля тех, кто считает, что события развиваются в правильном направлении, существенно выше среди тех, кто доверяет украинской власти – от 19% среди тех, кто ей совсем не доверяет, до 51,5% среди тех, кто полностью доверяет".

Проблемы украинского общества и приоритеты бюджета:

Главной проблемой для граждан остаются боевые действия на фронте (на нее указали 68% опрошенных), а также коррупция в органах власти (45%), разрушение жилья в результате ракетных и дроновых обстрелов (40%) и инфраструктуры (38%). Другие важные вопросы – перебои с электроэнергией, водой, газом (30%), низкие зарплаты и пенсии (29%), инфляция (27%) и высокие тарифы на коммунальные услуги (25%).

Что касается расходов государственного бюджета в военный и послевоенный период, респонденты считают, что в первую очередь нужно поддерживать ветеранов войны (53%), усиливать гражданскую защиту населения (46%), строить и ремонтировать социальную инфраструктуру (32%) и повышать зарплаты и пенсии (31%).

Дополнение

В опросе Центра Разумкова приняли участие 2008 респондентов – украинцев в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос показал, что уровень доверия украинцев к различным институтам значительно различается.

Напомним

Опрос КМИС показал значительное падение доверия украинцев к НАТО и США, тогда как доверие к Евросоюзу и Президенту Зеленскому остается стабильным. Лишь 9% граждан поддерживают выборы во время войны.