У Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі

У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Комунальні служби зафіксували пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 міліметрів.

На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу" та фахівці Шляхово-Експлуатаційного Управління Дніпровського району - заявили в КМДА.

Там додали, що громадський транспорт курсує без змін.

