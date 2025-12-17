$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 11141 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 11022 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 11730 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 14318 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17958 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16549 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27009 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45711 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37842 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
У Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Дніпровському районі Києва 17 грудня зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм. Аварійна бригада «Київводоканалу» працює на місці прориву, громадський транспорт курсує без змін.

У Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі
Фото: freepik

У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Комунальні служби зафіксували пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 міліметрів.

На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу" та фахівці Шляхово-Експлуатаційного Управління Дніпровського району

- заявили в КМДА.

Там додали, що громадський транспорт курсує без змін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Дніпрорудному котельня №1 припинила роботу через просідання напруги в мережі до 160В. За таких показників насосні двигуни перегріваються та автоматично вимикаються, залишаючи житлові будинки й соціальні установи без циркуляції теплоносія.

