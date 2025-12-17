У Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі
У Дніпровському районі Києва 17 грудня зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм. Аварійна бригада «Київводоканалу» працює на місці прориву, громадський транспорт курсує без змін.
У середу, 17 грудня, у Дніпровському районі Києва на бульварі Верховної Ради стався прорив водопровідної мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Комунальні служби зафіксували пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 міліметрів.
На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу" та фахівці Шляхово-Експлуатаційного Управління Дніпровського району
Там додали, що громадський транспорт курсує без змін.
