В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Коммунальные службы зафиксировали повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 миллиметров.

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты Дорожно-Эксплуатационного Управления Днепровского района - заявили в КГГА.

Там добавили, что общественный транспорт курсирует без изменений.

Напомним

