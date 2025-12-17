$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 11754 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 11381 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 12077 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 14571 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18077 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16629 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27033 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45751 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37921 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В Днепровском районе Киева 17 декабря зафиксировано повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Аварийная бригада «Киевводоканала» работает на месте прорыва, общественный транспорт курсирует без изменений.

В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети
Фото: freepik

В среду, 17 декабря, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв водопроводной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Коммунальные службы зафиксировали повреждение трубы холодного водоснабжения диаметром 600 миллиметров.

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала" и специалисты Дорожно-Эксплуатационного Управления Днепровского района

- заявили в КГГА.

Там добавили, что общественный транспорт курсирует без изменений.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированном Днепрорудном котельная №1 прекратила работу из-за проседания напряжения в сети до 160В. При таких показателях насосные двигатели перегреваются и автоматически выключаются, оставляя жилые дома и социальные учреждения без циркуляции теплоносителя.

Евгений Устименко

