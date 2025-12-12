Колапс теплопостачання на Дніпропетровщині: котельня зупинилась через провал енергосистеми окупантів - ЦНС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Дніпрорудному котельня №1 припиняє роботу через просідання напруги в мережі до 160В, що призводить до перегріву насосних двигунів. Це залишає житлові будинки та соціальні установи без опалення.
У тимчасово окупованому Дніпрорудному (Дніпропетровська область) зафіксовано черговий інцидент інфраструктурної деградації: місцева адміністрація повідомила, що котельна №1 фактично зупиняється через просідання напруги в мережі до 160В і нижче. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що за таких показників насосні двигуни перегріваються та автоматично вимикаються, залишаючи житлові будинки й соціальні установи без циркуляції теплоносія.
Місцеві чиновники назвали перебої "неминучими" – до "повної стабілізації напруги", яку вони самі ж не можуть спрогнозувати. Після російських перепідключень, хаотичних інтеграційних рішень і відсутності техобслуговування мережі втратили стабільність. Просідання напруги до аварійних значень свідчить про перевантаження ліній, масове розбалансування системи та відсутність резервів, які мали б запобігати таким збоям
Там додають, що ситуація ускладнюється незаконними підключеннями, які окупаційні структури здійснювали останні місяці: так, до вже ослаблених ліній фактично "врізали" військові об’єкти, склади та адміністративні будівлі, що різко збільшило навантаження. При цьому частину обладнання з підстанцій окупанти вивозили під приводом ремонту і так і не повернули, а трансформатори працюють без регламентного обслуговування та давно вийшли за межі ресурсного терміну.
"Для мешканців це обертається тим, що радіатори залишаються холодними, котельні працюють на межі зупинки, а стабілізації ніхто навіть не прогнозує. Люди вимушені мерзнути у власних домівках, у дитячих садочках і школах, де температура опускається до критичних значень. Соціальні установи переходять на аварійний режим, а обладнання ризикує остаточно вийти з ладу", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
Прокладання 10-кілометрового водопроводу у тимчасово окупованому Севастополі призвело до руйнування житлових будинків, появи тріщин та затоплення приміщень.
