Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 14005 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 23252 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 23625 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 26759 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 36364 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 19807 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21186 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16864 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16987 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Колапс теплопостачання на Дніпропетровщині: котельня зупинилась через провал енергосистеми окупантів - ЦНС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У тимчасово окупованому Дніпрорудному котельня №1 припиняє роботу через просідання напруги в мережі до 160В, що призводить до перегріву насосних двигунів. Це залишає житлові будинки та соціальні установи без опалення.

Колапс теплопостачання на Дніпропетровщині: котельня зупинилась через провал енергосистеми окупантів - ЦНС

У тимчасово окупованому Дніпрорудному (Дніпропетровська область) зафіксовано черговий інцидент інфраструктурної деградації: місцева адміністрація повідомила, що котельна №1 фактично зупиняється через просідання напруги в мережі до 160В і нижче. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за таких показників насосні двигуни перегріваються та автоматично вимикаються, залишаючи житлові будинки й соціальні установи без циркуляції теплоносія.

Місцеві чиновники назвали перебої "неминучими" – до "повної стабілізації напруги", яку вони самі ж не можуть спрогнозувати. Після російських перепідключень, хаотичних інтеграційних рішень і відсутності техобслуговування мережі втратили стабільність. Просідання напруги до аварійних значень свідчить про перевантаження ліній, масове розбалансування системи та відсутність резервів, які мали б запобігати таким збоям

- вказують у ЦНС.

Там додають, що ситуація ускладнюється незаконними підключеннями, які окупаційні структури здійснювали останні місяці: так, до вже ослаблених ліній фактично "врізали" військові об’єкти, склади та адміністративні будівлі, що різко збільшило навантаження. При цьому частину обладнання з підстанцій окупанти вивозили під приводом ремонту і так і не повернули, а трансформатори працюють без регламентного обслуговування та давно вийшли за межі ресурсного терміну.

"Для мешканців це обертається тим, що радіатори залишаються холодними, котельні працюють на межі зупинки, а стабілізації ніхто навіть не прогнозує. Люди вимушені мерзнути у власних домівках, у дитячих садочках і школах, де температура опускається до критичних значень. Соціальні установи переходять на аварійний режим, а обладнання ризикує остаточно вийти з ладу", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

Прокладання 10-кілометрового водопроводу у тимчасово окупованому Севастополі призвело до руйнування житлових будинків, появи тріщин та затоплення приміщень.

Вадим Хлюдзинський

