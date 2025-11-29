$42.190.11
окупанти зірвали опалення в дитячих садках на Херсонщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Херсонщині в Голопристанському районі дитячі садки залишаються без опалення через відсутність фінансування, батьки змушені утеплювати дітей, а працівники прогнозують відсутність тепла всю зиму. Окупаційна влада не може вирішити проблему, а фінансування осідає в Генічеську, де адміністрація займається показовими "ремонтами".

окупанти зірвали опалення в дитячих садках на Херсонщині - ЦНС

В тимчасово окупованому Голопристанському районі Херсонщини через відсутність фінансування дитячі садки залишаються без опалення: батьки змушені утеплювати дітей у кілька шарів, а працівники садків прогнозують, що тепла не буде протягом усієї зими. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Окупаційна влада Голопристанського району не здатна забезпечити вирішення проблеми опалення в дитячих садках. У селі Круглоозерка батьки змушені вдягати дітей у кілька шарів одягу перед садочком, бо в приміщеннях немає опалення

- йдеться у дописі.

За словами вихователів, тепла не буде всю зиму - "через відсутність фінансування".

Зазначається, що батькам відкрито заявляють: якщо хочете, щоб діти не змерзли - купуйте дрова за власний кошт. 

За словами місцевих мешканців, усе фінансування осідає в Генічеську, де окупаційна адміністрація показово "ремонтує" тротуари й плитку, тоді як інші райони області живуть у повному занепаді. Діти мерзнуть у садках, батьки шукають дрова, а чиновники в Генічеську займаються показухою та будівництвом фасадів

- пише Центр нацспротиву.

"Люди скаржаться: через віддаленість району перевірки з Генічеська до них не доїжджають, а місцеві окупаційні "керівники" роблять, що хочуть", - повідомили в ЦНС.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники зривають опалювальний сезон через дефіцит води. Замість тепла окупанти завозять дрова, що ставить під загрозу життя людей взимку.

Віта Зеленецька

