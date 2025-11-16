$42.060.00
15 листопада, 17:21 • 13708 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 28976 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 37022 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 35611 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 49193 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 43509 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 37642 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 29061 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19332 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 75074 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС

Київ • УНН

 • 3690 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині спостерігається гострий дефіцит питної та технічної води, що змушує мешканців використовувати воду з систем опалення. Окупаційна влада запровадила штрафи за злив води з батарей, незважаючи на критичний стан комунальних мереж.

Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині вода зникає на дні й тижні: порожні крани, сухі батареї, відра біля колонок - так виглядає буденність тисяч людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у регіоні бракує питної та технічної води, а у багатьох багатоповерхівках єдиним джерелом рідини стала система опалення.

Люди зливають воду з батарей, щоб приготувати їжу, помити посуд, хоча б прибрати в квартирах, де вогкість і холод уже перетворили стіни на розсадники плісняви

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на цьому тлі окупанти запровадили штрафи за "злив води з батарей".

Мешканці роблять це не від "несвідомості", а тому що інакше прогріти квартири і спустити повітря неможливо: у багатьох будинках тиск у мережах упав до критичного рівня, труби прориває, а батареї залишаються крижаними навіть у холодні дні. Окупаційна влада ж воліє карати - замість ремонтувати

- розповіли у ЦНС.

Там додали, що у частині районів керівництво "адміністрацій" отримало негласну вказівку будь-якою ціною знизити статистику аварій у тепломережах. Через це ремонтники відмовляються виїжджати на виклики без погодження "згори", а затоплені стояки або холодні батареї просто не вносять у звіти. Натомість штрафи за "самовільний злив теплоносія" дозволяють перекласти провину на мешканців і приховати масштаби колапсу.

"Місцеві пишуть одне й те саме: хтось миє посуд водою з батарей, хтось ночує в одній кімнаті біля обігрівача, хтось вивозить дітей до родичів. Люди виживають, а будь-яка спроба полегшити власний побут - оголошується "порушенням", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня на тимчасово окупованій Луганщині сталася чергова аварія на магістральному водогоні. Внаслідок колапсу без води залишилися десятки населених пунктів.

Радіють звичайній воді: жителі ТОТ Луганщини у пошуку води та доступу до медпослуг сподіваються лише на власні можливості – ОВА01.10.24, 11:31 • 13344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Луганська область