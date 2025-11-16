Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине наблюдается острый дефицит питьевой и технической воды, что вынуждает жителей использовать воду из систем отопления. Оккупационные власти ввели штрафы за слив воды из батарей, несмотря на критическое состояние коммунальных сетей.
На временно оккупированной Луганщине вода исчезает на дни и недели: пустые краны, сухие батареи, ведра у колонок – так выглядит обыденность тысяч людей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в регионе не хватает питьевой и технической воды, а во многих многоэтажках единственным источником жидкости стала система отопления.
Люди сливают воду из батарей, чтобы приготовить еду, помыть посуду, хотя бы убраться в квартирах, где сырость и холод уже превратили стены в рассадники плесени
Указывается, что на этом фоне оккупанты ввели штрафы за "слив воды из батарей".
Жители делают это не от "бессознательности", а потому что иначе прогреть квартиры и спустить воздух невозможно: во многих домах давление в сетях упало до критического уровня, трубы прорывает, а батареи остаются ледяными даже в холодные дни. Оккупационные власти же предпочитают наказывать - вместо ремонтировать
Там добавили, что в части районов руководство "администраций" получило негласное указание любой ценой снизить статистику аварий в теплосетях. Из-за этого ремонтники отказываются выезжать на вызовы без согласования "сверху", а затопленные стояки или холодные батареи просто не вносят в отчеты. Зато штрафы за "самовольный слив теплоносителя" позволяют переложить вину на жителей и скрыть масштабы коллапса.
"Местные пишут одно и то же: кто-то моет посуду водой из батарей, кто-то ночует в одной комнате у обогревателя, кто-то вывозит детей к родственникам. Люди выживают, а любая попытка облегчить собственный быт - объявляется "нарушением", - резюмировали в ЦНС.
Напомним
В конце октября на временно оккупированной Луганщине произошла очередная авария на магистральном водопроводе. В результате коллапса без воды остались десятки населенных пунктов.
