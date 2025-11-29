$42.190.11
оккупанты сорвали отопление в детских садах на Херсонщине - ЦНС

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На Херсонщине в Голопристанском районе детские сады остаются без отопления из-за отсутствия финансирования, родители вынуждены утеплять детей, а работники прогнозируют отсутствие тепла всю зиму. Оккупационные власти не могут решить проблему, а финансирование оседает в Геническе, где администрация занимается показательными "ремонтами".

оккупанты сорвали отопление в детских садах на Херсонщине - ЦНС

Во временно оккупированном Голопристанском районе Херсонской области из-за отсутствия финансирования детские сады остаются без отопления: родители вынуждены утеплять детей в несколько слоев, а работники садов прогнозируют, что тепла не будет в течение всей зимы. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Оккупационные власти Голопристанского района не способны обеспечить решение проблемы отопления в детских садах. В селе Круглоозерка родители вынуждены одевать детей в несколько слоев одежды перед садиком, потому что в помещениях нет отопления

- говорится в сообщении.

По словам воспитателей, тепла не будет всю зиму - "из-за отсутствия финансирования".

Отмечается, что родителям открыто заявляют: если хотите, чтобы дети не замерзли - покупайте дрова за свой счет. 

По словам местных жителей, все финансирование оседает в Геническе, где оккупационная администрация показательно "ремонтирует" тротуары и плитку, тогда как другие районы области живут в полном упадке. Дети мерзнут в садах, родители ищут дрова, а чиновники в Геническе занимаются показухой и строительством фасадов

- пишет Центр нацсопротивления.

"Люди жалуются: из-за удаленности района проверки из Геническа до них не доезжают, а местные оккупационные "руководители" делают, что хотят", - сообщили в ЦНС.

Напомним

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики срывают отопительный сезон из-за дефицита воды. Вместо тепла оккупанты завозят дрова, что ставит под угрозу жизнь людей зимой.

Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС16.11.25, 02:31 • 15701 просмотр

Вита Зеленецкая

Общество
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Херсонская область
Украина