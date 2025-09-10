окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України загарбники зривають опалювальний сезон через дефіцит води. Замість тепла окупанти завозять дрова, що ставить під загрозу життя людей взимку.
На тимчасово окупованих територіях України загарбники зривають підготовку до опалювального сезону через дефіцит води й замість тепла роздають дрова. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
ворог приніс на ТОТ "російські стандарти життя" - відсталість і занепад. Після руйнування водогонів та дамб регіон має критичний дефіцит води, тож підготовка до опалювального сезону зірвана. Замість тепла окупанти завозять дрова й роздають їх як "гуманітарку"
Зазначається, що не всі мешканці живуть у будинках із пічками.
"Через нездатність росіян забезпечити елементарне життя люди опиняються під загрозою взимку", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.
