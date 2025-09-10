окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами - ЦНС

$41.250.03
48.380.22
ukenru
9 вересня, 19:32 • 16479 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 25983 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 29352 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 19714 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 46886 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 75931 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61586 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37387 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30799 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29904 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.4м/с
81%
755мм
Популярнi новини
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo9 вересня, 16:20 • 12198 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 19953 перегляди
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку9 вересня, 18:24 • 9688 перегляди
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo22:51 • 6168 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo23:36 • 11690 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 16479 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 19962 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 29352 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 47544 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 75931 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 36718 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 34961 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 33595 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 102892 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 59190 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами - ЦНС

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України загарбники зривають опалювальний сезон через дефіцит води. Замість тепла окупанти завозять дрова, що ставить під загрозу життя людей взимку.

окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України загарбники зривають підготовку до опалювального сезону через дефіцит води й замість тепла роздають дрова. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

ворог приніс на ТОТ "російські стандарти життя" - відсталість і занепад. Після руйнування водогонів та дамб регіон має критичний дефіцит води, тож підготовка до опалювального сезону зірвана. Замість тепла окупанти завозять дрова й роздають їх як "гуманітарку"

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не всі мешканці живуть у будинках із пічками.

"Через нездатність росіян забезпечити елементарне життя люди опиняються під загрозою взимку", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.

Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура05.09.25, 18:47 • 58225 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Україна