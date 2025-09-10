оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины захватчики срывают отопительный сезон из-за дефицита воды. Вместо тепла оккупанты завозят дрова, что ставит под угрозу жизнь людей зимой.
На временно оккупированных территориях Украины захватчики срывают подготовку к отопительному сезону из-за дефицита воды и вместо тепла раздают дрова. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
враг принес на ВОТ "российские стандарты жизни" - отсталость и упадок. После разрушения водопроводов и дамб регион имеет критический дефицит воды, поэтому подготовка к отопительному сезону сорвана. Вместо тепла оккупанты завозят дрова и раздают их как "гуманитарку"
Отмечается, что не все жители живут в домах с печками.
"Из-за неспособности россиян обеспечить элементарную жизнь люди оказываются под угрозой зимой", - добавили в ЦНС.
Напомним
На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.
