9 сентября, 19:32 • 16484 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 25991 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 29357 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 19718 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 46888 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 75932 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61587 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37387 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30799 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29904 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами - ЦНС

Киев • УНН

 • 70 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины захватчики срывают отопительный сезон из-за дефицита воды. Вместо тепла оккупанты завозят дрова, что ставит под угрозу жизнь людей зимой.

оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины захватчики срывают подготовку к отопительному сезону из-за дефицита воды и вместо тепла раздают дрова. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

враг принес на ВОТ "российские стандарты жизни" - отсталость и упадок. После разрушения водопроводов и дамб регион имеет критический дефицит воды, поэтому подготовка к отопительному сезону сорвана. Вместо тепла оккупанты завозят дрова и раздают их как "гуманитарку"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что не все жители живут в домах с печками.

"Из-за неспособности россиян обеспечить элементарную жизнь люди оказываются под угрозой зимой", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.

Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура05.09.25, 18:47 • 58225 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Украина