7 грудня, 17:16 • 10146 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 15671 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 17524 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 22772 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 48704 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 60292 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 65190 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58163 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60594 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56999 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
У Севастополі будинки тріскають через "водопровід за 900 млн" - ЦНС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Прокладання 10-кілометрового водопроводу у тимчасово окупованому Севастополі призвело до руйнування житлових будинків, появи тріщин та затоплення приміщень. Підрядник, зареєстрований за 17 днів до отримання контракту на 900 млн рублів, ігнорує попередження та працює без технагляду.

У Севастополі будинки тріскають через "водопровід за 900 млн" - ЦНС

Прокладання нового 10-кілометрового магістрального водопроводу вже призвело до руйнування житлових будинків на проспекті Генерала Острякова. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після початку робіт у трьох п’ятиповерхівках з’явилися тріщини в під’їздах, перекосилися двері, а два нежитлових приміщення були затоплені, при цьому підрядник укладає трубу діаметром 800 мм фактично впритул до будинків - паралельно до іншої лінії, прокладеної лише півтора року тому, без технагляду і попереджень мешканців.

Підрядника попереджали про ризики для фундаментів, але всі зауваження проігнорували, бо головна задача - не якість, а швидке освоєння понад 900 млн рублів. Компанія-"переможець" - "Севастопольавтодор-22" - була зареєстрована за 17 днів до отримання контракту. Тендер підлаштували, контроль відсутній, а мешканцям просто ставлять перед фактом

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС констатують, що будівництво, яке мало вирішувати проблеми води, перетворилося на чергову корупційну схему, що руйнує будинки і загрожує людям.

Нагадаємо

За інформацією руху "АТЕШ", росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.

В окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину29.09.25, 11:36 • 2120 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Севастополь