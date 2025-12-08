Прокладання нового 10-кілометрового магістрального водопроводу вже призвело до руйнування житлових будинків на проспекті Генерала Острякова. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що після початку робіт у трьох п’ятиповерхівках з’явилися тріщини в під’їздах, перекосилися двері, а два нежитлових приміщення були затоплені, при цьому підрядник укладає трубу діаметром 800 мм фактично впритул до будинків - паралельно до іншої лінії, прокладеної лише півтора року тому, без технагляду і попереджень мешканців.

Підрядника попереджали про ризики для фундаментів, але всі зауваження проігнорували, бо головна задача - не якість, а швидке освоєння понад 900 млн рублів. Компанія-"переможець" - "Севастопольавтодор-22" - була зареєстрована за 17 днів до отримання контракту. Тендер підлаштували, контроль відсутній, а мешканцям просто ставлять перед фактом - йдеться у повідомленні.

У ЦНС констатують, що будівництво, яке мало вирішувати проблеми води, перетворилося на чергову корупційну схему, що руйнує будинки і загрожує людям.

За інформацією руху "АТЕШ", росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.

