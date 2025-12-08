В Севастополе дома трескаются из-за "водопровода за 900 млн" - ЦНС

$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 10548 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 16663 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 18319 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 23535 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 49274 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 60706 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 65521 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58344 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60758 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57104 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ7 декабря, 15:33 • 12615 просмотра
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРОPhoto7 декабря, 15:50 • 8942 просмотра
рф отрезала связь в Луганской области: без интернета Лисичанск, Северодонецк и Рубежное7 декабря, 16:03 • 4548 просмотра
Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья Донецкой областиPhotoVideo7 декабря, 16:20 • 4974 просмотра
Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на ДнепропетровщинеVideo7 декабря, 16:56 • 4006 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 50974 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 60500 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 72541 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 93769 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 80699 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Петр Павел
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Франция
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 41331 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 51422 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 52632 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 66698 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 64297 просмотра
В Севастополе дома трескаются из-за "водопровода за 900 млн" - ЦНС

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Прокладка 10-километрового водопровода во временно оккупированном Севастополе привела к разрушению жилых домов, появлению трещин и затоплению помещений. Подрядчик, зарегистрированный за 17 дней до получения контракта на 900 млн рублей, игнорирует предупреждения и работает без технадзора.

В Севастополе дома трескаются из-за "водопровода за 900 млн" - ЦНС

Прокладка нового 10-километрового магистрального водопровода уже привела к разрушению жилых домов на проспекте Генерала Острякова. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после начала работ в трех пятиэтажках появились трещины в подъездах, перекосились двери, а два нежилых помещения были затоплены, при этом подрядчик укладывает трубу диаметром 800 мм фактически вплотную к домам - параллельно другой линии, проложенной всего полтора года назад, без технадзора и предупреждений жильцов.

Подрядчика предупреждали о рисках для фундаментов, но все замечания проигнорировали, потому что главная задача - не качество, а быстрое освоение более 900 млн рублей. Компания-"победитель" - "Севастопольавтодор-22" - была зарегистрирована за 17 дней до получения контракта. Тендер подстроили, контроль отсутствует, а жильцов просто ставят перед фактом

- говорится в сообщении.

В ЦНС констатируют, что строительство, которое должно было решать проблемы воды, превратилось в очередную коррупционную схему, разрушающую дома и угрожающую людям.

Напомним

По информации движения "АТЕШ", Россия использует базу отдыха "Севастополь" для маскировки военных подразделений, размещая там аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха.

Вадим Хлюдзинский

Общество
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Севастополь