В Севастополе дома трескаются из-за "водопровода за 900 млн" - ЦНС

Прокладка нового 10-километрового магистрального водопровода уже привела к разрушению жилых домов на проспекте Генерала Острякова. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после начала работ в трех пятиэтажках появились трещины в подъездах, перекосились двери, а два нежилых помещения были затоплены, при этом подрядчик укладывает трубу диаметром 800 мм фактически вплотную к домам - параллельно другой линии, проложенной всего полтора года назад, без технадзора и предупреждений жильцов.

Подрядчика предупреждали о рисках для фундаментов, но все замечания проигнорировали, потому что главная задача - не качество, а быстрое освоение более 900 млн рублей. Компания-"победитель" - "Севастопольавтодор-22" - была зарегистрирована за 17 дней до получения контракта. Тендер подстроили, контроль отсутствует, а жильцов просто ставят перед фактом - говорится в сообщении.

В ЦНС констатируют, что строительство, которое должно было решать проблемы воды, превратилось в очередную коррупционную схему, разрушающую дома и угрожающую людям.

Напомним

