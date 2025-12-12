Коллапс теплоснабжения на Днепропетровщине: котельная остановилась из-за провала энергосистемы оккупантов - ЦНС

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 1592 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 13939 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 23179 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 23566 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 26715 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 36309 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 19790 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21183 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16863 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16986 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
89%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назвал условия проведения президентских выборов в Украине11 декабря, 17:10 • 7834 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist11 декабря, 17:23 • 9618 просмотра
Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадалиPhoto11 декабря, 17:26 • 3568 просмотра
По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N211 декабря, 18:32 • 3324 просмотра
Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена11 декабря, 19:20 • 4694 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 36305 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 45095 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 46235 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 57200 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 58058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Сергей Лысак
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Одесса
Европа
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 27997 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 31372 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 36847 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 32756 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 41432 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ЧатГПТ
The Economist
Социальная сеть

Коллапс теплоснабжения на Днепропетровщине: котельная остановилась из-за провала энергосистемы оккупантов - ЦНС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Во временно оккупированном Днепрорудном котельная №1 прекращает работу из-за проседания напряжения в сети до 160В, что приводит к перегреву насосных двигателей. Это оставляет жилые дома и социальные учреждения без отопления.

Коллапс теплоснабжения на Днепропетровщине: котельная остановилась из-за провала энергосистемы оккупантов - ЦНС

Во временно оккупированном Днепрорудном (Днепропетровская область) зафиксирован очередной инцидент инфраструктурной деградации: местная администрация сообщила, что котельная №1 фактически останавливается из-за просадки напряжения в сети до 160В и ниже. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что при таких показателях насосные двигатели перегреваются и автоматически выключаются, оставляя жилые дома и социальные учреждения без циркуляции теплоносителя.

Местные чиновники назвали перебои "неизбежными" – до "полной стабилизации напряжения", которую они сами же не могут спрогнозировать. После российских переподключений, хаотичных интеграционных решений и отсутствия техобслуживания сети потеряли стабильность. Просадка напряжения до аварийных значений свидетельствует о перегрузке линий, массовой разбалансировке системы и отсутствии резервов, которые должны были бы предотвращать такие сбои

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что ситуация усугубляется незаконными подключениями, которые оккупационные структуры осуществляли последние месяцы: так, к уже ослабленным линиям фактически "врезали" военные объекты, склады и административные здания, что резко увеличило нагрузку. При этом часть оборудования с подстанций оккупанты вывозили под предлогом ремонта и так и не вернули, а трансформаторы работают без регламентного обслуживания и давно вышли за пределы ресурсного срока.

"Для жителей это оборачивается тем, что радиаторы остаются холодными, котельные работают на грани остановки, а стабилизации никто даже не прогнозирует. Люди вынуждены мерзнуть в собственных домах, в детских садах и школах, где температура опускается до критических значений. Социальные учреждения переходят на аварийный режим, а оборудование рискует окончательно выйти из строя", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Прокладка 10-километрового водопровода во временно оккупированном Севастополе привела к разрушению жилых домов, появлению трещин и затоплению помещений.

оккупанты сорвали отопление в детских садах на Херсонщине - ЦНС29.11.25, 03:53 • 5229 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины