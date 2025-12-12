Коллапс теплоснабжения на Днепропетровщине: котельная остановилась из-за провала энергосистемы оккупантов - ЦНС

Во временно оккупированном Днепрорудном (Днепропетровская область) зафиксирован очередной инцидент инфраструктурной деградации: местная администрация сообщила, что котельная №1 фактически останавливается из-за просадки напряжения в сети до 160В и ниже. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что при таких показателях насосные двигатели перегреваются и автоматически выключаются, оставляя жилые дома и социальные учреждения без циркуляции теплоносителя.

Местные чиновники назвали перебои "неизбежными" – до "полной стабилизации напряжения", которую они сами же не могут спрогнозировать. После российских переподключений, хаотичных интеграционных решений и отсутствия техобслуживания сети потеряли стабильность. Просадка напряжения до аварийных значений свидетельствует о перегрузке линий, массовой разбалансировке системы и отсутствии резервов, которые должны были бы предотвращать такие сбои - указывают в ЦНС.

Там добавляют, что ситуация усугубляется незаконными подключениями, которые оккупационные структуры осуществляли последние месяцы: так, к уже ослабленным линиям фактически "врезали" военные объекты, склады и административные здания, что резко увеличило нагрузку. При этом часть оборудования с подстанций оккупанты вывозили под предлогом ремонта и так и не вернули, а трансформаторы работают без регламентного обслуживания и давно вышли за пределы ресурсного срока.

"Для жителей это оборачивается тем, что радиаторы остаются холодными, котельные работают на грани остановки, а стабилизации никто даже не прогнозирует. Люди вынуждены мерзнуть в собственных домах, в детских садах и школах, где температура опускается до критических значений. Социальные учреждения переходят на аварийный режим, а оборудование рискует окончательно выйти из строя", - резюмируют в ЦНС.

