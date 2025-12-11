Шукають гроші на війну: тарифи на комунальні послуги в росії зростуть на 18%
Київ • УНН
У 2026 році тарифи на комунальні послуги в росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах — більш ніж на 40%. Це пов'язано з тим, що кремль більше не справляється з фінансуванням війни.
У 2026 році тарифи на комунальні послуги в росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах — більш ніж на 40%, оскільки кремль більше не справляється з фінансуванням війни, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
За даними Центру, підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня — індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня — основний стрибок. Формально це пояснюють "необхідністю розвитку інфраструктури", але реальна причина значно банальніша — гроші потрібні на війну.
кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян
У Центрі наголошують, підвищення тарифів — черговий сигнал того, що ресурси режиму стрімко тануть. росіянам варто готуватися до нових поборів і прихованих податків, адже для кремля збереження війни важливіше за добробут власного населення.
Страйкують від Іркутська до Камчатки: у рф загострюється криза дорожнього обслуговування11.12.25, 16:21 • 2226 переглядiв