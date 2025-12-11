У 2026 році тарифи на комунальні послуги в росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах — більш ніж на 40%, оскільки кремль більше не справляється з фінансуванням війни, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

За даними Центру, підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня — індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня — основний стрибок. Формально це пояснюють "необхідністю розвитку інфраструктури", але реальна причина значно банальніша — гроші потрібні на війну.

кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян - йдеться у повідомленні.т

У Центрі наголошують, підвищення тарифів — черговий сигнал того, що ресурси режиму стрімко тануть. росіянам варто готуватися до нових поборів і прихованих податків, адже для кремля збереження війни важливіше за добробут власного населення.

