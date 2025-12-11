$42.280.10
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
17:00 • 4800 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 11784 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 15270 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 21356 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12 • 16075 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18280 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 15909 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16281 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16674 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Ищут деньги на войну: тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут на 18%

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%. Это связано с тем, что кремль больше не справляется с финансированием войны.

Ищут деньги на войну: тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут на 18%

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%, поскольку кремль больше не справляется с финансированием войны, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

По данным Центра, повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок. Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну.

кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан 

- говорится в сообщении.

В Центре отмечают, повышение тарифов — очередной сигнал того, что ресурсы режима стремительно тают. россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения.

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Электроэнергия