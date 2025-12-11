Ищут деньги на войну: тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут на 18%
Киев • УНН
В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%. Это связано с тем, что кремль больше не справляется с финансированием войны.
В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%, поскольку кремль больше не справляется с финансированием войны, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
По данным Центра, повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок. Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну.
кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан
В Центре отмечают, повышение тарифов — очередной сигнал того, что ресурсы режима стремительно тают. россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения.
Бастуют от Иркутска до Камчатки: в рф обостряется кризис дорожного обслуживания11.12.25, 16:21 • 2240 просмотров