В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%, поскольку кремль больше не справляется с финансированием войны, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

По данным Центра, повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок. Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну.

кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, повышение тарифов — очередной сигнал того, что ресурсы режима стремительно тают. россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения.

