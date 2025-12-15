Немає жодної "живої" електростанції: Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки німецького уряду
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українські електростанції постраждали від російських ударів. Він наголосив на важливості подальшої підтримки Німеччини для відновлення енергосистеми.
В Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Про цеПрезидент України Володимир Зеленський сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму, передає УНН.
В Україні немає жодної "живої" електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, віднослюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя - як можемо. Це складний, дуже склажний процес
За його словами, такому терористичному тиску, який завдає щоденно росія, дійсно важко протистояти, але українці це роблять.
"Після кожного удару стараємось відновити все. Для цього ми потребуємо подальшої підтримки і від німецького уряду", - резюмував Зеленський.
рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики.