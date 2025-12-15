Немає жодної "живої" електростанції: Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки німецького уряду

$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15:05
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
14:54
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Буковині вранці стався землетрус: деталі 15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників 15 грудня, 09:49
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки 11:52
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу 13:18
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради 13:34
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради 13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки 11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори 13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи 13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів 14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі 13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате 13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп 13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

Немає жодної "живої" електростанції: Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки німецького уряду

Київ • УНН

 414 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українські електростанції постраждали від російських ударів. Він наголосив на важливості подальшої підтримки Німеччини для відновлення енергосистеми.

Немає жодної "живої" електростанції: Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки німецького уряду

В Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Про цеПрезидент України Володимир Зеленський сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму, передає УНН.  

В Україні немає жодної "живої" електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, віднослюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя - як можемо. Це складний, дуже склажний процес

 - сказав Зеленський.

За його словами, такому терористичному тиску, який завдає щоденно росія, дійсно важко протистояти, але українці це роблять.

"Після кожного удару стараємось відновити все. Для цього ми потребуємо подальшої підтримки і від німецького уряду", - резюмував Зеленський.

Дуже багато деталей: Зеленський назвав розмову з посланцями Трампа продуктивною 15.12.25, 18:03

Нагадаємо

рф атакувала енергетику у 5 областях, під ударом російських ракет і дронів була Одеська область, де частина Одеси без світла, тепла та води, а в порту загорілися зерносховища, Херсон та частина Миколаївщини також без електрики.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Миколаївська область
Одеська область
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Херсон