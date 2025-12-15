Нет ни одной "живой" электростанции: Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке немецкого правительства
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что все украинские электростанции пострадали от российских ударов. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Германии для восстановления энергосистемы.
В Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума, передает УНН.
В Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь - как можем. Это сложный, очень сложный процесс
По его словам, такому террористическому давлению, которое ежедневно оказывает россия, действительно трудно противостоять, но украинцы это делают.
"После каждого удара стараемся восстановить все. Для этого мы нуждаемся в дальнейшей поддержке и от немецкого правительства", - резюмировал Зеленский.
Напомним
РФ атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества.