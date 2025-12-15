Нет ни одной "живой" электростанции: Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке немецкого правительства

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 8904 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 10696 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 10246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 10665 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 18023 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 16275 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 18839 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20506 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21262 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 21944 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 11108 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 20838 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 23612 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 10529 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 14727 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 18028 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 14895 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 23777 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 80712 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 97887 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 23392 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 40526 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 41747 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 46118 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 80909 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

Нет ни одной "живой" электростанции: Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке немецкого правительства

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что все украинские электростанции пострадали от российских ударов. Он подчеркнул важность дальнейшей поддержки Германии для восстановления энергосистемы.

Нет ни одной "живой" электростанции: Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке немецкого правительства

В Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума, передает УНН.  

В Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь - как можем. Это сложный, очень сложный процесс

 - сказал Зеленский.

По его словам, такому террористическому давлению, которое ежедневно оказывает россия, действительно трудно противостоять, но украинцы это делают.

"После каждого удара стараемся восстановить все. Для этого мы нуждаемся в дальнейшей поддержке и от немецкого правительства", - резюмировал Зеленский.

Очень много деталей: Зеленский назвал разговор с посланниками Трампа продуктивным15.12.25, 18:03 • 798 просмотров

Напомним

РФ атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Николаевская область
Одесская область
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Херсон