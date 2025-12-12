$42.280.10
11 грудня, 17:49 • 12028 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 20865 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 21721 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 25114 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 34681 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 19229 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 20993 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16815 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16950 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17309 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Тарифи на комунальні послуги в росії зростуть майже на 18% у 2026 році - ЦПД

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У 2026 році в росії очікується зростання тарифів на комунальні послуги в середньому на 18%, а в окремих регіонах – більш ніж на 40%. Підвищення відбудеться у два етапи: 1,7% з 1 січня та основний стрибок з 1 жовтня.

Тарифи на комунальні послуги в росії зростуть майже на 18% у 2026 році - ЦПД

У 2026 році тарифи на комунальні послуги в росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах - більш ніж на 40%. Такий прогноз дає Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня - індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня - основний стрибок.

Формально це пояснюють "необхідністю розвитку інфраструктури", але реальна причина значно банальніша - гроші потрібні на війну. кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД називають підвищення тарифів у рф черговим сигналом того, що ресурси режиму стрімко тануть.

"росіянам варто готуватися до нових поборів і прихованих податків, адже для кремля збереження війни важливіше за добробут власного населення", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами. Так, держдума продовжила дію дозволу так званим "учасникам сво" та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього.

Роздрібний ринок у росії переживає спад уже сім кварталів поспіль, що пов’язано з війною та санкційним тиском - ЦПД15.11.25, 15:46 • 4935 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України