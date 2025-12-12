Тарифи на комунальні послуги в росії зростуть майже на 18% у 2026 році - ЦПД
Київ • УНН
У 2026 році в росії очікується зростання тарифів на комунальні послуги в середньому на 18%, а в окремих регіонах – більш ніж на 40%. Підвищення відбудеться у два етапи: 1,7% з 1 січня та основний стрибок з 1 жовтня.
У 2026 році тарифи на комунальні послуги в росії зростуть у середньому майже на 18%, а в окремих регіонах - більш ніж на 40%. Такий прогноз дає Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 січня - індексація на 1,7% для всіх, а з 1 жовтня - основний стрибок.
Формально це пояснюють "необхідністю розвитку інфраструктури", але реальна причина значно банальніша - гроші потрібні на війну. кремль більше не справляється з фінансуванням війни: військові витрати з’їдають бюджет швидше, ніж влада встигає латати дірки. На тлі рекордних видатків на армію, держава перекладає цей тягар на звичайних громадян
У ЦПД називають підвищення тарифів у рф черговим сигналом того, що ресурси режиму стрімко тануть.
"росіянам варто готуватися до нових поборів і прихованих податків, адже для кремля збереження війни важливіше за добробут власного населення", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами. Так, держдума продовжила дію дозволу так званим "учасникам сво" та членам їхніх родин не платити по кредитах на весь час участі у війні з Україною та протягом 180 днів після цього.
