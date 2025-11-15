Роздрібний ринок у росії переживає спад уже сім кварталів поспіль, що пов’язано з війною та санкційним тиском - ЦПД
Київ • УНН
Роздрібна торгівля непродовольчими товарами в росії скорочується сьомий квартал поспіль, за даними "Сбербанку". Продажі знизилися на 7% в середньому, а в деяких регіонах до 25%, що свідчить про погіршення добробуту населення.
У росії продовжує обвалюватися роздрібна торгівля непродовольчими товарами. "Сбербанк" повідомив, що продажі скорочуються вже сьомий квартал поспіль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Деталі
За даними російського "Сбербанку", в третьому кварталі 2025 року обсяги продажів знизилися в середньому на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а в окремих регіонах — до 25%.
Найбільше постраждали магазини одягу та електроніки — через низький попит і накопичення товарних залишків закриваються торгові точки.
Основні причини падіння — економічне охолодження, висока ключова ставка та подорожчання кредитів. Росіяни все частіше відкладають великі покупки та переходять до моделі заощаджень. Додатковий тиск на ринок чинять очікувані нові податки та збори.
Одночасно з падінням продажів непродовольчих товарів фіксується й скорочення споживання продуктів у натуральному вимірі.
Експерти ЦПД зазначили, що це свідчить про реальне погіршення добробуту населення, попри заяви Кремля про "зростання доходів".
Російська економіка входить у фазу системного ослаблення, яку влада вже не може приховати маніпуляціями зі "зростанням доходів" у статистиці
