В россии продолжает обваливаться розничная торговля непродовольственными товарами. "Сбербанк" сообщил, что продажи сокращаются уже седьмой квартал подряд. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

По данным российского "Сбербанка", в третьем квартале 2025 года объемы продаж снизились в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в отдельных регионах — до 25%.

Больше всего пострадали магазины одежды и электроники — из-за низкого спроса и накопления товарных остатков закрываются торговые точки.

Основные причины падения — экономическое охлаждение, высокая ключевая ставка и подорожание кредитов. Россияне все чаще откладывают крупные покупки и переходят к модели сбережений. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидаемые новые налоги и сборы.

Одновременно с падением продаж непродовольственных товаров фиксируется и сокращение потребления продуктов в натуральном выражении.

Эксперты ЦПД отметили, что это свидетельствует о реальном ухудшении благосостояния населения, несмотря на заявления Кремля о "росте доходов".

Российская экономика входит в фазу системного ослабления, которую власти уже не могут скрыть манипуляциями с "ростом доходов" в статистике