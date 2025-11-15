Розничный рынок в россии переживает спад уже семь кварталов подряд, что связано с войной и санкционным давлением - ЦПД
Киев • УНН
Розничная торговля непродовольственными товарами в россии сокращается седьмой квартал подряд, по данным "Сбербанка". Продажи снизились на 7% в среднем, а в некоторых регионах до 25%, что свидетельствует об ухудшении благосостояния населения.
В россии продолжает обваливаться розничная торговля непродовольственными товарами. "Сбербанк" сообщил, что продажи сокращаются уже седьмой квартал подряд. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Детали
По данным российского "Сбербанка", в третьем квартале 2025 года объемы продаж снизились в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в отдельных регионах — до 25%.
Больше всего пострадали магазины одежды и электроники — из-за низкого спроса и накопления товарных остатков закрываются торговые точки.
Основные причины падения — экономическое охлаждение, высокая ключевая ставка и подорожание кредитов. Россияне все чаще откладывают крупные покупки и переходят к модели сбережений. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидаемые новые налоги и сборы.
Одновременно с падением продаж непродовольственных товаров фиксируется и сокращение потребления продуктов в натуральном выражении.
Эксперты ЦПД отметили, что это свидетельствует о реальном ухудшении благосостояния населения, несмотря на заявления Кремля о "росте доходов".
Российская экономика входит в фазу системного ослабления, которую власти уже не могут скрыть манипуляциями с "ростом доходов" в статистике
Зависимость Москвы от Китая растет, несмотря на сокращение объемов торговли - разведка15.11.25, 14:09 • 1634 просмотра