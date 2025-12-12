В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%. Такой прогноз дает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок.

Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну. Кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан - говорится в сообщении.

В ЦПД называют повышение тарифов в РФ очередным сигналом того, что ресурсы режима стремительно тают.

"Россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для Кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами. Так, госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам СВО" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого.

Розничный рынок в россии переживает спад уже семь кварталов подряд, что связано с войной и санкционным давлением - ЦПД