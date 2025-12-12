Тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут почти на 18% в 2026 году - ЦПД
Киев • УНН
В 2026 году в россии ожидается рост тарифов на коммунальные услуги в среднем на 18%, а в отдельных регионах – более чем на 40%. Повышение произойдет в два этапа: 1,7% с 1 января и основной скачок с 1 октября.
В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%. Такой прогноз дает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок.
Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну. Кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан
В ЦПД называют повышение тарифов в РФ очередным сигналом того, что ресурсы режима стремительно тают.
"Россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для Кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами. Так, госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам СВО" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого.
