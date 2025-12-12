$42.280.10
49.220.12
ukenru
11 декабря, 17:49 • 11921 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 20629 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 21569 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 24963 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 34487 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 19180 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20945 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16810 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16947 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17304 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут почти на 18% в 2026 году - ЦПД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В 2026 году в россии ожидается рост тарифов на коммунальные услуги в среднем на 18%, а в отдельных регионах – более чем на 40%. Повышение произойдет в два этапа: 1,7% с 1 января и основной скачок с 1 октября.

Тарифы на коммунальные услуги в россии вырастут почти на 18% в 2026 году - ЦПД

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут в среднем почти на 18%, а в отдельных регионах — более чем на 40%. Такой прогноз дает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что повышение будет происходить в два этапа: с 1 января — индексация на 1,7% для всех, а с 1 октября — основной скачок.

Формально это объясняют "необходимостью развития инфраструктуры", но реальная причина значительно банальнее — деньги нужны на войну. Кремль больше не справляется с финансированием войны: военные расходы съедают бюджет быстрее, чем власти успевают латать дыры. На фоне рекордных расходов на армию, государство перекладывает это бремя на обычных граждан

- говорится в сообщении.

В ЦПД называют повышение тарифов в РФ очередным сигналом того, что ресурсы режима стремительно тают.

"Россиянам стоит готовиться к новым поборам и скрытым налогам, ведь для Кремля сохранение войны важнее благосостояния собственного населения", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами. Так, госдума продлила действие разрешения так называемым "участникам СВО" и членам их семей не платить по кредитам на все время участия в войне с Украиной и в течение 180 дней после этого.

Розничный рынок в россии переживает спад уже семь кварталов подряд, что связано с войной и санкционным давлением - ЦПД15.11.25, 15:46 • 4935 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины