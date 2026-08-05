ООН предупредила о росте детской смертности в Афганистане из-за нехватки продовольствия
Киев • УНН
В 12 провинциях Афганистана зафиксировано критическое недоедание детей. Из-за сокращения финансирования 142 медцентра закрылись, более 13 тысяч детей потеряли лечение.
В Афганистане стремительно ухудшается ситуация с детским недоеданием, а сокращение гуманитарного финансирования вынуждает уменьшать объемы продовольственной помощи, что угрожает ростом детской смертности. Об этом сообщает AP со ссылкой на Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП), пишет УНН.
Детали
По данным ВПП, критический уровень острого недоедания среди детей уже зафиксирован в 12 провинциях Афганистана, и ситуация продолжает ухудшаться.
Мы должны действовать сейчас, чтобы остановить рост детской смертности, который провоцирует этот кризис. Для многих уже слишком поздно
Пресс-секретарь гуманитарного представительства ООН в Афганистане Ольга Черевко сообщила, что в этом году истощение среди детей усилилось более чем в трех четвертях страны. По ее словам, многие дети попадают в больницы уже с тяжелой формой острого недоедания, а часть из них не успевает получить необходимую помощь.
Миллионы детей нуждаются в помощи
По данным ВПП, в 2025 году из-за сокращения гуманитарной помощи в Афганистане прекратили работу 142 медицинских центра, а более 13 тысяч детей потеряли доступ к лечению от недоедания.
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Организация прогнозирует, что к концу года от острого недоедания будут страдать почти 3,7 миллиона афганских детей, а также 1,2 миллиона беременных женщин и кормящих матерей.
В ВПП объясняют ухудшение ситуации последствиями многолетнего конфликта, безработицей, ростом цен на продукты питания, распространением болезней, нехваткой чистой воды и санитарии, а также сокращением международного финансирования.
Кроме того, в организации отметили, что война на Ближнем Востоке и девятимесячное закрытие границы Пакистана из-за боевых действий нарушили поставки гуманитарных грузов. В результате почти один миллион женщин и детей, страдающих от недоедания, в течение пяти месяцев оставались без жизненно необходимой продовольственной помощи.
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