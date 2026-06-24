ООН предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы в осажденном городе Судана

Город Обейд в суданском регионе Кордофан может столкнуться с гуманитарной катастрофой уже в ближайшие несколько недель, если туда не поступит срочная помощь. Об этом заявил представитель Международной организации по миграции ООН в Судане, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным организации, Обейд уже несколько месяцев находится в осаде военизированной группировки «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая является одной из сторон гражданской войны в Судане.

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Конфликт между RSF и суданской армией продолжается с 2023 года и вызвал масштабный гуманитарный кризис в стране.

Гуманитарные организации приостановили доставку помощи

В МОМ сообщили, что ранее гуманитарные организации имели периодический доступ к городу и могли доставлять необходимую помощь местным жителям.

Однако из-за ухудшения ситуации с безопасностью на основных маршрутах поставок гуманитарные миссии были вынуждены временно приостановить свою работу.

В ООН подчеркивают, что без восстановления доступа гуманитарной помощи ситуация в Обейде может резко ухудшиться уже в ближайшее время.

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