Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети

$44.840.3351.900.54
ukenru
9 июня, 17:43 • 15857 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 50970 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42190 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 31122 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 27897 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 22136 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
9 июня, 10:55 • 25108 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
9 июня, 10:37 • 22286 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
9 июня, 09:53 • 21033 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 19425 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
750мм
Популярные новости
Французский певец Патрик Брюэль задержан по делу о сексуальном насилии9 июня, 22:16 • 5832 просмотра
Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink9 июня, 22:56 • 4052 просмотра
В оккупированном Крыму россияне отменили ночное движение пассажирских поездов9 июня, 23:16 • 16845 просмотра
Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана10 июня, 00:17 • 6462 просмотра
Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном02:39 • 5244 просмотра
публикации
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 50970 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto9 июня, 15:42 • 23957 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42190 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 30830 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 30885 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Олег Синегубов
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде06:09 • 3778 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 19633 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 27585 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 63739 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 133973 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing AH-64 Apache
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети

Киев • УНН

 • 422 просмотра

В результате ночных ударов Пакистана по восточным провинциям Афганистана погибли 13 человек. Талибан обвиняет соседнюю страну в атаках на гражданские дома.

Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети

Афганистан заявил, что ночные удары Пакистана по восточным провинциям страны привели к гибели 13 человек, среди которых есть дети, что вновь обострило напряженность между соседями, которые уже несколько месяцев находятся в конфликте, унесшем сотни жизней с обеих сторон. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель режима "Талибан" в Кабуле Забиулла Муджахид в сообщении на платформе X заявил, что пакистанские военные нарушили воздушное пространство Афганистана и нанесли удары по гражданским домам в провинциях Кунар, Хост и Пактика. По его словам, в результате атак ранения получили 14 женщин и детей.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар и представители военного медиакрыла страны не сразу ответили на запрос о комментарии. Ранее Исламабад заявлял, что его удары являются точечными и направлены на лагеря боевиков в Афганистане.

Дополнение

Стороны неоднократно вступали в столкновения, несмотря на призывы к прекращению огня со стороны международного сообщества и неудачные посреднические усилия Катара, Турции, Саудовской Аравии и Китая. В центре конфликта — обвинения Пакистана в том, что Афганистан укрывает боевые группировки, совершающие нападения на его силы безопасности, что "Талибан" отрицает.

Отношения между странами ухудшаются с 2021 года, когда "Талибан" вернулся к власти в Афганистане, а насилие в приграничных районах Пакистана возросло.

В марте власти Афганистана заявляли, что удары Исламабада привели к гибели по меньшей мере 400 человек в больнице в Кабуле, что стало самым смертоносным инцидентом на тот момент. Пакистан тогда заявлял, что его атаки были направлены на военную инфраструктуру.

В Афганистане силовики разогнали протест против арестов женщин из-за дресс-кода10.06.26, 00:37 • 2758 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Столкновения
Талибан
Исламабад
Кабул
Афганистан
Саудовская Аравия
Катар
Китай
Турция
Пакистан