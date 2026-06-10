Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети

Афганистан заявил, что ночные удары Пакистана по восточным провинциям страны привели к гибели 13 человек, среди которых есть дети, что вновь обострило напряженность между соседями, которые уже несколько месяцев находятся в конфликте, унесшем сотни жизней с обеих сторон. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Представитель режима "Талибан" в Кабуле Забиулла Муджахид в сообщении на платформе X заявил, что пакистанские военные нарушили воздушное пространство Афганистана и нанесли удары по гражданским домам в провинциях Кунар, Хост и Пактика. По его словам, в результате атак ранения получили 14 женщин и детей.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар и представители военного медиакрыла страны не сразу ответили на запрос о комментарии. Ранее Исламабад заявлял, что его удары являются точечными и направлены на лагеря боевиков в Афганистане.

Дополнение

Стороны неоднократно вступали в столкновения, несмотря на призывы к прекращению огня со стороны международного сообщества и неудачные посреднические усилия Катара, Турции, Саудовской Аравии и Китая. В центре конфликта — обвинения Пакистана в том, что Афганистан укрывает боевые группировки, совершающие нападения на его силы безопасности, что "Талибан" отрицает.

Отношения между странами ухудшаются с 2021 года, когда "Талибан" вернулся к власти в Афганистане, а насилие в приграничных районах Пакистана возросло.

В марте власти Афганистана заявляли, что удары Исламабада привели к гибели по меньшей мере 400 человек в больнице в Кабуле, что стало самым смертоносным инцидентом на тот момент. Пакистан тогда заявлял, что его атаки были направлены на военную инфраструктуру.

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