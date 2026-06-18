Талибан запретил смартфоны для госслужащих и угрожает разбивать устройства нарушителей
Киев • УНН
Движение Талибан ввело запрет на смартфоны для госслужащих в Афганистане. За нарушение устройства будут уничтожать, а владельцев наказывать по шариату.
Движение "Талибан" ввело масштабный запрет на использование смартфонов для государственных служащих в Афганистане. За нарушение новых правил устройства могут конфисковывать и уничтожать, сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Согласно директиве военных судов Талибана, запрет распространяется на всех сотрудников государственного аппарата – от высокопоставленных чиновников до рядовых работников и обслуживающего персонала.
В документе отмечается, что любой, кто будет использовать смартфон без специального разрешения, может быть наказан в соответствии с законами и нормами шариата.
Если кто-то будет использовать смартфон, его мобильный телефон будет разбит, а к нарушителю применят юридическое и шариатское наказание
По данным издания, в разных регионах страны ограничения внедряются по-разному. В отдельных провинциях они касаются только государственных служащих, тогда как в других – женщин, учителей, студентов и медицинских работников.
Аналитики не исключают, что нынешние меры могут стать подготовкой к полному запрету смартфонов для населения Афганистана.
По словам экспертов, среди причин такого решения – опасения утечки внутренней информации, недовольство использованием соцсетей чиновниками и стремление ограничить распространение видеозаписей протестов.
The Guardian напоминает, что ранее Талибан уже пытался ограничить доступ к интернету в стране. В сентябре прошлого года власти на два дня отключали интернет по всему Афганистану, объясняя это борьбой с "аморалкой".
По мнению аналитиков, нынешняя кампания может свидетельствовать о стремлении талибов усилить контроль над информационным пространством и еще больше изолировать страну от внешнего мира.
Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети10.06.26, 10:43 • 3503 просмотра