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Талибан запретил смартфоны для госслужащих и угрожает разбивать устройства нарушителей

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Движение Талибан ввело запрет на смартфоны для госслужащих в Афганистане. За нарушение устройства будут уничтожать, а владельцев наказывать по шариату.

Талибан запретил смартфоны для госслужащих и угрожает разбивать устройства нарушителей

Движение "Талибан" ввело масштабный запрет на использование смартфонов для государственных служащих в Афганистане. За нарушение новых правил устройства могут конфисковывать и уничтожать, сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно директиве военных судов Талибана, запрет распространяется на всех сотрудников государственного аппарата – от высокопоставленных чиновников до рядовых работников и обслуживающего персонала.

В документе отмечается, что любой, кто будет использовать смартфон без специального разрешения, может быть наказан в соответствии с законами и нормами шариата.

Если кто-то будет использовать смартфон, его мобильный телефон будет разбит, а к нарушителю применят юридическое и шариатское наказание

- говорится в приказе.

По данным издания, в разных регионах страны ограничения внедряются по-разному. В отдельных провинциях они касаются только государственных служащих, тогда как в других – женщин, учителей, студентов и медицинских работников.

Аналитики не исключают, что нынешние меры могут стать подготовкой к полному запрету смартфонов для населения Афганистана.

По словам экспертов, среди причин такого решения – опасения утечки внутренней информации, недовольство использованием соцсетей чиновниками и стремление ограничить распространение видеозаписей протестов.

The Guardian напоминает, что ранее Талибан уже пытался ограничить доступ к интернету в стране. В сентябре прошлого года власти на два дня отключали интернет по всему Афганистану, объясняя это борьбой с "аморалкой".

По мнению аналитиков, нынешняя кампания может свидетельствовать о стремлении талибов усилить контроль над информационным пространством и еще больше изолировать страну от внешнего мира.

Афганистан заявил о гибели 13 человек в результате ударов Пакистана, среди жертв есть дети10.06.26, 10:43 • 3503 просмотра

Андрей Тимощенков

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