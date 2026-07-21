В Афганистане из-за внезапных наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 пропали без вести
Киев • УНН
В провинции Нуристан на востоке Афганистана внезапные наводнения унесли жизни по меньшей мере 20 человек. Еще 80 человек ранены, более 100 считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате внезапных наводнений в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
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По предварительным данным, еще около 80 человек получили ранения, а более 100 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Наводнения охватили несколько районов провинции Нуристан. Власти уточняют масштабы разрушений и количество пострадавших.
Афганистан регулярно страдает от стихийных бедствий
В начале этого года по меньшей мере 110 человек погибли в Афганистане в результате наводнений и оползней.
Как отмечает AP, страна особенно уязвима к экстремальным погодным явлениям из-за сильных дождей и таяния снега. Разрушения также усиливают слабая инфраструктура и последствия изменения климата.
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