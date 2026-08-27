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Талибан запретил любые протесты в Афганистане и ужесточил наказания

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Новые законы Талибана запрещают демонстрации и увеличивают срок содержания без предъявления обвинений до 10 дней. Правозащитники осудили эти нормы.

Талибан запретил любые протесты в Афганистане и ужесточил наказания

Режим «Талибана» в Афганистане запретил проведение демонстраций и ужесточил законодательные ограничения, направленные на подавление инакомыслия. Правозащитные организации резко раскритиковали новые нормы, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Новый пакет законодательных актов состоит из 84 страниц и, помимо запрета протестов, предусматривает изменения в работе силовых структур. В частности, задержанных теперь можно содержать под стражей до 10 дней без предъявления обвинений вместо трех, как это было ранее. По решению суда этот срок может быть продлен.

Директор Human Rights Watch по вопросам Азии заявил AFP, что «Талибан» ужесточает законодательство из-за страха перед инакомыслием. В Amnesty International запрет демонстраций назвали одним из самых жестких решений режима за пять лет его пребывания у власти.

«Талибан» усиливает контроль над задержанными

Протесты в Афганистане стали редкими после прихода «Талибана» к власти. В то же время в июне в городе Герат по меньшей мере два человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по участникам акции в поддержку прав женщин, сообщали в ООН.

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Усиление полномочий силовиков происходит на фоне уже широко распространенной практики телесных наказаний в Афганистане. Новое законодательство запрещает полиции избивать заключенных оружием, в частности палками, без судебного ордера.

В то же время силовикам разрешено применять другие формы физической силы, чтобы «заставить подозреваемого раскаяться».

В этом месяце афганские силы безопасности также задержали двух сотрудников ООН на 11 дней. Причины их задержания официально не сообщались.

Правозащитники считают новые ограничения очередным шагом к усилению контроля «Талибана» над обществом и подавлению любых проявлений несогласия с действиями режима.

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Степан Гафтко

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