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The Economist

"Талибан" готовит масштабную операцию в афганской провинции Бадахшан и перебрасывает дополнительные силы - СМИ

Киев • УНН

 • 3914 просмотра

Талибан усиливает военное присутствие в провинции Бадахшан после нападений новосозданного "Фронта Сепах-е Михан" и "Фронта свободы Афганистана". Источники сообщают о подготовке масштабной операции и усилении мер безопасности.

"Талибан" готовит масштабную операцию в афганской провинции Бадахшан и перебрасывает дополнительные силы - СМИ

Движение "Талибан" перебрасывает дополнительные силы и усиливает меры безопасности в афганской провинции Бадахшан после активизации вооруженного сопротивления. По данным источников, группировка готовит масштабную военную операцию в регионе, сообщает Afghanistan International, передает УНН.

Детали

По информации собеседников издания, в последние дни "Талибан" перебросил дополнительные подразделения в район Зебак и разместил их в нескольких населенных пунктах. Также в провинции создают новые блокпосты, в частности в районе Яфтал, и усиливают меры безопасности. Источники характеризуют ситуацию в Бадахшане как "хрупкую".

Причиной подготовки операции стал рост активности антиправительственных группировок. Недавно новосозданный "Фронт Сепах-е Михан" совершил внезапное нападение в районе Нижний Яфтал, на короткое время взяв его под контроль и разоружив бойцов "Талибана". После этого "Фронт свободы Афганистана" атаковал позиции движения в районе Зебак.

По данным источников, из-за опасений новых партизанских атак "Талибан" также увеличил количество ночных патрулей.

В Бадахшане в настоящее время находятся губернатор провинции Гильменд от "Талибана" Амануддин Мансур и начальник штаба армии движения Фасихуддин Фитрат.

Дополнительное беспокойство руководства "Талибана" вызвало убийство руководителя управления информации и культуры движения в Бадахшане Забихуллы Амири, который погиб в результате нападения вооруженных мотоциклистов. По словам источников, неспособность установить исполнителей этого нападения усилила напряженность среди командиров группировки

 - говорится в материале.

В то же время собеседники издания отмечают, что силы "Фронта свободы Афганистана" занимают позиции в горных районах Бадахшана и имеют тяжелое вооружение, что может существенно осложнить проведение будущей операции "Талибана". В последние недели оппозиционная группировка также заявляла о захвате нескольких позиций движения в районе Зебак и уничтожении двух его беспилотников.

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Андрей Тимощенков

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