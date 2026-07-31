"Талибан" готовит масштабную операцию в афганской провинции Бадахшан и перебрасывает дополнительные силы - СМИ
Киев • УНН
Талибан усиливает военное присутствие в провинции Бадахшан после нападений новосозданного "Фронта Сепах-е Михан" и "Фронта свободы Афганистана". Источники сообщают о подготовке масштабной операции и усилении мер безопасности.
Движение "Талибан" перебрасывает дополнительные силы и усиливает меры безопасности в афганской провинции Бадахшан после активизации вооруженного сопротивления. По данным источников, группировка готовит масштабную военную операцию в регионе, сообщает Afghanistan International, передает УНН.
Детали
По информации собеседников издания, в последние дни "Талибан" перебросил дополнительные подразделения в район Зебак и разместил их в нескольких населенных пунктах. Также в провинции создают новые блокпосты, в частности в районе Яфтал, и усиливают меры безопасности. Источники характеризуют ситуацию в Бадахшане как "хрупкую".
Причиной подготовки операции стал рост активности антиправительственных группировок. Недавно новосозданный "Фронт Сепах-е Михан" совершил внезапное нападение в районе Нижний Яфтал, на короткое время взяв его под контроль и разоружив бойцов "Талибана". После этого "Фронт свободы Афганистана" атаковал позиции движения в районе Зебак.
По данным источников, из-за опасений новых партизанских атак "Талибан" также увеличил количество ночных патрулей.
В Бадахшане в настоящее время находятся губернатор провинции Гильменд от "Талибана" Амануддин Мансур и начальник штаба армии движения Фасихуддин Фитрат.
Дополнительное беспокойство руководства "Талибана" вызвало убийство руководителя управления информации и культуры движения в Бадахшане Забихуллы Амири, который погиб в результате нападения вооруженных мотоциклистов. По словам источников, неспособность установить исполнителей этого нападения усилила напряженность среди командиров группировки
В то же время собеседники издания отмечают, что силы "Фронта свободы Афганистана" занимают позиции в горных районах Бадахшана и имеют тяжелое вооружение, что может существенно осложнить проведение будущей операции "Талибана". В последние недели оппозиционная группировка также заявляла о захвате нескольких позиций движения в районе Зебак и уничтожении двух его беспилотников.
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