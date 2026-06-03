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США ищут страны для переселения афганских союзников, одновременно защищая прием южноафриканцев

Киев • УНН

 • 2210 просмотра

США ищут страны для переселения тысячи афганцев, включая Конго. В то же время Вашингтон разрешил въезд десяткам тысяч белых южноафриканцев.

США ищут страны для переселения афганских союзников, одновременно защищая прием южноафриканцев
Фото: АР

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с рядом стран относительно переселения более тысячи афганцев, которые помогали американским войскам во время войны в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во время слушаний в Конгрессе Рубио подтвердил, что администрация Дональда Трампа на данный момент не разрешает въезд афганцев в США, однако чиновники ежедневно работают над поиском решений для тех, кто уже более года находится в Катаре. По его словам, несколько государств выразили готовность принять часть этих людей.

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Ранее СМИ сообщали, что среди возможных вариантов переселения рассматривалась Демократическая Республика Конго. Сторонники афганских беженцев подчеркивают, что альтернативой может стать их возвращение в Афганистан, где они рискуют подвергнуться преследованиям со стороны движения «Талибан».

Демократы раскритиковали политику администрации

Представители Демократической партии поставили под сомнение решение администрации ограничить прием афганских союзников США, прошедших проверку безопасности, в то же время поддержав прием десятков тысяч белых южноафриканцев.

Конгрессвумен Грейс Менг заявила, что отправка афганцев в Конго может стать для них «смертным приговором», в частности для переводчиков, бывших бойцов спецподразделений и родственников американских военнослужащих.

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Степан Гафтко

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