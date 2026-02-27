Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и ряду провинций Афганистана в ответ на пограничный конфликт
Военно-воздушные силы Пакистана совершили серию авиаударов по Кабулу и провинциям Кандагар и Пактия. Атака стала ответом на ночную атаку афганских военных на приграничные районы Пакистана.
Военно-воздушные силы Пакистана рано утром в пятницу нанесли серию авиаударов по столице Афганистана и провинциям Кандагар и Пактия. Эта атака стала очередным этапом стремительной эскалации конфликта между странами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
В Кабуле было зафиксировано по меньшей мере три мощных взрыва, однако официальная информация о разрушениях или количестве жертв среди гражданского населения пока отсутствует.
Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил, что под удар попали также объекты на юге и юго-востоке страны.
Пакистанская сторона характеризует свои действия как вынужденный ответ на агрессию соседнего государства, в то же время афганские власти заявляют о праве на самооборону после предыдущих обстрелов приграничных территорий.
Дипломатический тупик и реакция международного сообщества
Нынешнему обострению предшествовала ночная атака афганских военных на приграничные районы Пакистана, в ходе которой Кабул заявил о захвате более десяти пакистанских армейских постов – Исламабад эти заявления опровергает.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию разногласий. Несмотря на призывы к защите мирных жителей, обе стороны продолжают наращивать военное присутствие вдоль границы, что усиливает риски начала полномасштабного вооруженного конфликта в регионе.
