Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и ряду провинций Афганистана в ответ на пограничный конфликт

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Военно-воздушные силы Пакистана совершили серию авиаударов по Кабулу и провинциям Кандагар и Пактия. Атака стала ответом на ночную атаку афганских военных на приграничные районы Пакистана.

Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и ряду провинций Афганистана в ответ на пограничный конфликт

Военно-воздушные силы Пакистана рано утром в пятницу нанесли серию авиаударов по столице Афганистана и провинциям Кандагар и Пактия. Эта атака стала очередным этапом стремительной эскалации конфликта между странами. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

В Кабуле было зафиксировано по меньшей мере три мощных взрыва, однако официальная информация о разрушениях или количестве жертв среди гражданского населения пока отсутствует.

Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид подтвердил, что под удар попали также объекты на юге и юго-востоке страны.

Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов22.02.26, 07:11 • 11849 просмотров

Пакистанская сторона характеризует свои действия как вынужденный ответ на агрессию соседнего государства, в то же время афганские власти заявляют о праве на самооборону после предыдущих обстрелов приграничных территорий.

Дипломатический тупик и реакция международного сообщества

Нынешнему обострению предшествовала ночная атака афганских военных на приграничные районы Пакистана, в ходе которой Кабул заявил о захвате более десяти пакистанских армейских постов – Исламабад эти заявления опровергает.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию разногласий. Несмотря на призывы к защите мирных жителей, обе стороны продолжают наращивать военное присутствие вдоль границы, что усиливает риски начала полномасштабного вооруженного конфликта в регионе.

Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях27.02.26, 00:33 • 2386 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Исламабад
Кандагар
Кабул
Афганистан
Пакистан