ВАКС зобов’язав НБУ перевірити блокування платежів застави за Ірину Мудру
Київ • УНН
Суд задовольнив скаргу Ірини Мудрої щодо можливого блокування платежів застави. НБУ має перевірити банки та відзвітувати протягом 24 годин.
Слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо порушення її прав під час тримання під вартою, тож суд зобов’язав НБУ перевірити можливі відмови у проведенні платежів для внесення застави для експосадовиці. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.
Деталі
За наявною інформацією, ВАКС задовольнив скаргу щодо порушення прав колишньої заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої, яка зараз тримається під вартою.
Суд ухвалив витребувати в Національного банку України та надати не пізніше 24 годин захисникам підозрюваної відомості та копії документів про будь-які листи, рекомендації чи інші комунікації з банками та надавачами платіжних послуг щодо платежів із призначенням "застава", депозитного рахунку ВАКС щодо підозрюваної, а також про отримані НБУ повідомлення щодо масових відмов за відповідними реквізитами
Також, НБУ повинен за рішенням суду, у межах повноважень державного регулювання і нагляду на платіжному ринку невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту одержання ухвали:
- перевірити факти категоріального блокування платежів на депозитний рахунок ВАКС як “застава” щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента України;
- оцінити дотримання надавачами платіжних послуг вимог Закону України “Про платіжні послуги” щодо можливості внесення застави за підозрювану у кримінальному провадженні;
- вжити передбачених законом заходів реагування у разі виявлення безпідставної відмови щодо сплати застави лише за видом платежу, отримувачем або IBAN;
- забезпечити надавачами платіжних послуг наявність фактично доступних каналів для прийняття застави за підозрювану та розгляду належно оформлених платіжних інструкцій заставодавців у кримінальному провадженні.
НБУ, згідно з ухвалою суду, зобов’язаний повідомити ВАКС та сторону захисту колишньої заступниці керівника Офісу Президента України про вжиті заходи щодо подання платіжної інструкції та документів, а також про результати перевірки не пізніше 24 годин після виконання вказаної частини ухвали
Нагадаємо
Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн гривень застави за допомогою друзів і знайомих. ВАКС призначив їй арешт із альтернативою застави.