ВАКС зобов’язав НБУ перевірити блокування платежів застави за Ірину Мудру

$44.970.1251.120.06
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 1972 перегляди
Після затяжної паузи суд продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex
14:29 • 4564 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto
13:50 • 8992 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель
13:17 • 7854 перегляди
"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку
12:34 • 10185 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи
12:16 • 12900 перегляди
Ворог атакував безпілотником офісну будівлю в Києві: на парковці виявили трьох загиблих, ще 7 людей постраждалиPhotoVideo
11:12 • 14061 перегляди
Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - ЗеленськийPhotoVideo
25 вересня, 08:48 • 15553 перегляди
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
25 вересня, 08:46 • 19626 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
25 вересня, 08:03 • 20721 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.2м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo25 вересня, 05:35 • 30990 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України25 вересня, 05:52 • 24557 перегляди
Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає пораненихPhotoVideo25 вересня, 06:17 • 10187 перегляди
Одещина зазнала серії масованих ударів рф - зачепило поштовий термінал, Румунія піднімала F-16PhotoVideo25 вересня, 06:52 • 14163 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 24554 перегляди
Публікації
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto14:29 • 4566 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 13:50 • 8994 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи12:34 • 10186 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 59949 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 55309 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Сем Альтман
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Литва
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo14:09 • 1678 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto12:40 • 7782 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 24638 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 28536 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 28284 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Свіфт
Опалення
Фільм

ВАКС зобов’язав НБУ перевірити блокування платежів застави за Ірину Мудру

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Суд задовольнив скаргу Ірини Мудрої щодо можливого блокування платежів застави. НБУ має перевірити банки та відзвітувати протягом 24 годин.

ВАКС зобов’язав НБУ перевірити блокування платежів застави за Ірину Мудру

Слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо порушення її прав під час тримання під вартою, тож суд зобов’язав НБУ перевірити можливі відмови у проведенні платежів для внесення застави для експосадовиці. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, ВАКС задовольнив скаргу щодо порушення прав колишньої заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої, яка зараз тримається під вартою.

Суд ухвалив витребувати в Національного банку України та надати не пізніше 24 годин захисникам підозрюваної відомості та копії документів про будь-які листи, рекомендації чи інші комунікації з банками та надавачами платіжних послуг щодо платежів із призначенням "застава", депозитного рахунку ВАКС щодо підозрюваної, а також про отримані НБУ повідомлення щодо масових відмов за відповідними реквізитами

- йдеться у дописі.

Також, НБУ повинен за рішенням суду, у межах повноважень державного регулювання і нагляду на платіжному ринку невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту одержання ухвали:

  • перевірити факти категоріального блокування платежів на депозитний рахунок ВАКС як “застава” щодо ексзаступниці керівника Офісу Президента України;
    • оцінити дотримання надавачами платіжних послуг вимог Закону України “Про платіжні послуги” щодо можливості внесення застави за підозрювану у кримінальному провадженні;
      • вжити передбачених законом заходів реагування у разі виявлення безпідставної відмови щодо сплати застави лише за видом платежу, отримувачем або IBAN;
        • забезпечити надавачами платіжних послуг наявність фактично доступних каналів для прийняття застави за підозрювану та розгляду належно оформлених платіжних інструкцій заставодавців у кримінальному провадженні.

          НБУ, згідно з ухвалою суду, зобов’язаний повідомити ВАКС та сторону захисту колишньої заступниці керівника Офісу Президента України про вжиті заходи щодо подання платіжної інструкції та документів, а також про результати перевірки не пізніше 24 годин після виконання вказаної частини ухвали

          - йдеться у дописі ВАКС.

          Нагадаємо

          Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн гривень застави за допомогою друзів і знайомих. ВАКС призначив їй арешт із альтернативою застави.

          Алла Кіосак

          Суспільство
          Банківська картка
          Ірина Мудра
          Національний банк України