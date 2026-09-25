ВАКС обязал НБУ проверить блокировку платежей залога за Ирину Мудрую
Киев • УНН
Суд удовлетворил жалобу Ирины Мудрой относительно возможной блокировки платежей залога. НБУ должен проверить банки и отчитаться в течение 24 часов.
Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой в связи с нарушением ее прав во время содержания под стражей, поэтому суд обязал НБУ проверить возможные отказы в проведении платежей для внесения залога за экс-чиновницу. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд, передает УНН.
Подробности
Согласно имеющейся информации, ВАКС удовлетворил жалобу в связи с нарушением прав бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Украины Ирины Мудрой, которая сейчас содержится под стражей.
Суд постановил истребовать у Национального банка Украины и предоставить не позднее чем через 24 часа защитникам подозреваемой сведения и копии документов о любых письмах, рекомендациях или иных коммуникациях с банками и поставщиками платежных услуг относительно платежей с назначением "залог", депозитного счета ВАКС по делу подозреваемой, а также об полученных НБУ сообщениях о массовых отказах по соответствующим реквизитам
Также НБУ должен по решению суда, в пределах полномочий государственного регулирования и надзора на платежном рынке, безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента получения постановления:
- проверить факты категорической блокировки платежей на депозитный счет ВАКС в качестве “залога” за бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Украины;
- оценить соблюдение поставщиками платежных услуг требований Закона Украины “О платежных услугах” относительно возможности внесения залога за подозреваемую по уголовному производству;
- принять предусмотренные законом меры реагирования в случае выявления необоснованного отказа в уплате залога исключительно по виду платежа, получателю или IBAN;
- обеспечить наличие у поставщиков платежных услуг фактически доступных каналов для принятия залога за подозреваемую и рассмотрения надлежащим образом оформленных платежных инструкций залогодателей по уголовному производству.
НБУ, согласно постановлению суда, обязан сообщить ВАКС и стороне защиты бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Украины о принятых мерах по подаче платежной инструкции и документов, а также о результатах проверки не позднее 24 часов после выполнения указанной части постановления
Напомним
Ирина Мудрая заявила, что попытается собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.