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ВАКС обязал НБУ проверить блокировку платежей залога за Ирину Мудрую

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Суд удовлетворил жалобу Ирины Мудрой относительно возможной блокировки платежей залога. НБУ должен проверить банки и отчитаться в течение 24 часов.

ВАКС обязал НБУ проверить блокировку платежей залога за Ирину Мудрую

Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой в связи с нарушением ее прав во время содержания под стражей, поэтому суд обязал НБУ проверить возможные отказы в проведении платежей для внесения залога за экс-чиновницу. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд, передает УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, ВАКС удовлетворил жалобу в связи с нарушением прав бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Украины Ирины Мудрой, которая сейчас содержится под стражей.

Суд постановил истребовать у Национального банка Украины и предоставить не позднее чем через 24 часа защитникам подозреваемой сведения и копии документов о любых письмах, рекомендациях или иных коммуникациях с банками и поставщиками платежных услуг относительно платежей с назначением "залог", депозитного счета ВАКС по делу подозреваемой, а также об полученных НБУ сообщениях о массовых отказах по соответствующим реквизитам

- говорится в сообщении.

Также НБУ должен по решению суда, в пределах полномочий государственного регулирования и надзора на платежном рынке, безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента получения постановления:

  • проверить факты категорической блокировки платежей на депозитный счет ВАКС в качестве “залога” за бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Украины;
    • оценить соблюдение поставщиками платежных услуг требований Закона Украины “О платежных услугах” относительно возможности внесения залога за подозреваемую по уголовному производству;
      • принять предусмотренные законом меры реагирования в случае выявления необоснованного отказа в уплате залога исключительно по виду платежа, получателю или IBAN;
        • обеспечить наличие у поставщиков платежных услуг фактически доступных каналов для принятия залога за подозреваемую и рассмотрения надлежащим образом оформленных платежных инструкций залогодателей по уголовному производству.

          НБУ, согласно постановлению суда, обязан сообщить ВАКС и стороне защиты бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Украины о принятых мерах по подаче платежной инструкции и документов, а также о результатах проверки не позднее 24 часов после выполнения указанной части постановления

          - говорится в сообщении ВАКС.

          Напомним

          Ирина Мудрая заявила, что попытается собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.

          Алла Киосак

          Общество
          Банковская карта
          Ирина Мудрая
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