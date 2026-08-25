Мудра про заставу у 20 млн гривень: "У мене є багато друзів та багато контактів"
Київ • УНН
Експосадовиця заявила, що спробує зібрати 20 млн гривень застави за допомогою друзів і знайомих. ВАКС призначив їй арешт із альтернативою застави.
Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 мільйонів гривень для внесення застави. Частину суми можуть надати її знайомі та друзі. Про це вона повідомила після судового засідання у ВАКС, передає УНН.
Деталі
У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих, друзів. Я спробую знайти таку суму
Також вона заявила, що за роки роботи вона сформувала широке коло знайомств і контактів, до яких може звернутися.
У мене є багато друзів та багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час у мене достатньо контактів зібралося
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн гривень у справі "Форест Гамп". Обвинувачення просило 150 млн гривень.