Мудра о залоге в 20 млн гривен: "У меня есть много друзей и много контактов"

Бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что попытается собрать 20 миллионов гривен для внесения залога. Часть суммы могут предоставить её знакомые и друзья. Об этом она сообщила после судебного заседания в ВАКС, передаёт УНН.

У меня есть частично свои деньги, есть деньги знакомых, друзей. Я попробую найти такую сумму

Также она заявила, что за годы работы сформировала широкий круг знакомств и контактов, к которым может обратиться.

У меня много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня накопилось достаточно контактов