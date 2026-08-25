Мудра о залоге в 20 млн гривен: "У меня есть много друзей и много контактов"
Киев • УНН
Экс-чиновница заявила, что попытается собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.
Бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что попытается собрать 20 миллионов гривен для внесения залога. Часть суммы могут предоставить её знакомые и друзья. Об этом она сообщила после судебного заседания в ВАКС, передаёт УНН.
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У меня есть частично свои деньги, есть деньги знакомых, друзей. Я попробую найти такую сумму
Также она заявила, что за годы работы сформировала широкий круг знакомств и контактов, к которым может обратиться.
У меня много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня накопилось достаточно контактов
Напомним
Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн гривен по делу "Форрест Гамп". Обвинение просило 150 млн гривен.