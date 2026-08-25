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Техника

Мудра о залоге в 20 млн гривен: "У меня есть много друзей и много контактов"

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Экс-чиновница заявила, что попытается собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.

Мудра о залоге в 20 млн гривен: "У меня есть много друзей и много контактов"

Бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что попытается собрать 20 миллионов гривен для внесения залога. Часть суммы могут предоставить её знакомые и друзья. Об этом она сообщила после судебного заседания в ВАКС, передаёт УНН.

Подробности

У меня есть частично свои деньги, есть деньги знакомых, друзей. Я попробую найти такую сумму

- заявила Ирина Мудрая.

Также она заявила, что за годы работы сформировала широкий круг знакомств и контактов, к которым может обратиться.

У меня много друзей и много контактов. Я напомню, сколько мне лет. За это время у меня накопилось достаточно контактов

- подчеркнула чиновница.

Напомним

Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн гривен по делу "Форрест Гамп". Обвинение просило 150 млн гривен.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая