Бондарь и Очеретько не смогут сыграть в матче против Северной Ирландии — Мальдера
Киев • УНН
Андреа Мальдера сообщил, что Бондарь и Очеретько пропустят матч Лиги наций с Ирландией из-за жёлтых карточек. Тренер поддержал Киев.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что в матче третьего тура Лиги наций против сборной Ирландии Национальной команде не помогут защитник Валерий Бондарь и полузащитник Олег Очеретько, передает УНН.
К сожалению, мы получили две желтые карточки, которые довольно сложны для нас, — это Бондарь и Очеретько, которые не смогут сыграть в следующем матче. Ребята боролись, когда нужно было идти в дуэль
Отметим, что в начале пресс-конференции Мальдера поддержал украинцев после сегодняшних обстрелов.
Перед тем как говорить о матче, я хотел бы обнять Киев, столицу, которая сегодня была подвергнута бомбардировке страной-террористом — россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине
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