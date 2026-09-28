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Бондарь и Очеретько не смогут сыграть в матче против Северной Ирландии — Мальдера

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Андреа Мальдера сообщил, что Бондарь и Очеретько пропустят матч Лиги наций с Ирландией из-за жёлтых карточек. Тренер поддержал Киев.

Бондарь и Очеретько не смогут сыграть в матче против Северной Ирландии — Мальдера
Фото: Дан Балашов

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера заявил, что в матче третьего тура Лиги наций против сборной Ирландии Национальной команде не помогут защитник Валерий Бондарь и полузащитник Олег Очеретько, передает УНН

К сожалению, мы получили две желтые карточки, которые довольно сложны для нас, — это Бондарь и Очеретько, которые не смогут сыграть в следующем матче. Ребята боролись, когда нужно было идти в дуэль 

— сказал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. 

Отметим, что в начале пресс-конференции Мальдера поддержал украинцев после сегодняшних обстрелов. 

Перед тем как говорить о матче, я хотел бы обнять Киев, столицу, которая сегодня была подвергнута бомбардировке страной-террористом — россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине 

— сказал Мальдера. 

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Как сообщал УНН, сборная Украины по футболу сыграла вничью в матче второго тура Лиги наций против сборной Грузии. 

По результатам поединка голкипер Национальной сборной Анатолий Трубин был признан "Львом матча". 

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Павел Башинский

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