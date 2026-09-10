Через випадкову помилку військових Трамп застряг на борту Air Force One перед вильотом

Виліт президента США Дональда Трампа до Далласа затримався через випадкове спрацювання аварійного надувного трапа на Air Force One. Президент близько 20 хвилин не міг вирушити в дорогу, поки проблему усували, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Інцидент стався на об'єднаній базі Ендрюс після прибуття Трампа на гелікоптері Marine One. Біля передньої частини президентського літака несподівано розгорнувся аварійний надувний трап.

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За словами джерела Bloomberg, його випадково активували військові. Наземному персоналу знадобилося близько 20 хвилин, щоб прибрати конструкцію та підготувати літак до вильоту.

Трамп спочатку назвав іншу причину

До появи інформації про випадкове спрацювання президент заявив журналістам, що фахівці "перевіряють трап", оскільки хочуть переконатися, що все працює належним чином.

На запитання, чи впевнений він у безпеці Air Force One, Трамп відповів: "Так, інакше б я на ньому не був".

Йдеться про Boeing 747-8, подарований США Катаром і переобладнаний для використання як Air Force One. Він не має всього комплексу систем зв'язку, захисту та оборони, встановлених на президентських VC-25, однак Повітряні сили США раніше заявляли, що літак безпечний для польотів президента.

Після усунення несправності Трамп вилетів до Далласа.

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