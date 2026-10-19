Военнослужащий погиб после падения с каната на матче по американскому футболу
Киев • УНН
Военнослужащий Военно-воздушных сил США упал во время показательного спуска на стадионе в Сан-Антонио и умер в больнице. Игра продолжилась после небольшой задержки.
Во время церемонии открытия матча лиги Американской конференции по американскому футболу между студенческой командой UTSA Roadrunners и командой Военно-морской академии Аннаполиса (Navy Midshipmen) военнослужащий Военно-воздушных сил США погиб в результате падения с каната. Об этом сообщает The Athletic, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что четверо военнослужащих участвовали в показательном спуске на верёвках с конструкций под крышей стадиона в рамках предматчевых мероприятий ежегодной игры UTSA в честь американских военнослужащих и ветеранов.
Во время этой демонстрации на арене «Аламодом» в Сан-Антонио один из военнослужащих сорвался с каната и упал на газон. Позже он умер в больнице.
В такие моменты слова могут принести лишь небольшое утешение. Но я надеюсь, что семья военнослужащего, его сослуживцы и все, кто переживает горе, знают, что они в наших мыслях и молитвах
Игра Roadrunners против Navy Midshipmen продолжилась после небольшой задержки. Военно-морская академия Аннаполиса победила со счётом 38:34.
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