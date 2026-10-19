Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболу

$44.8950.31
ukenru
01:47 • 268 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
00:38 • 4188 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
22:03 • 12463 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
21:32 • 13115 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
20:19 • 16352 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 32354 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 41821 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 37666 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
18 жовтня, 10:44 • 30024 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
18 жовтня, 10:29 • 22716 перегляди
Українка виборола срібло Кубка світу з фехтування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4м/с
97%
753мм
Популярнi новини
Україна та НАТО створили ШІ для прогнозування атак БПЛА18 жовтня, 16:37 • 5910 перегляди
Трамп відклав санкції проти рф на 60 днів - Рубіо пояснив рішення США18 жовтня, 17:01 • 4814 перегляди
Заяви Зеленського про Starlink є безвідповідальними - міністр фінансів США Бессент18 жовтня, 18:07 • 12892 перегляди
Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"18 жовтня, 19:06 • 11504 перегляди
Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph20:06 • 11622 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 36875 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 38245 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 36607 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 68415 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 71274 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Київська область
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 22850 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 23519 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 28115 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 45753 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 48648 перегляди
Актуальне
Starlink
МіГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times

Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболу

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Військовослужбовець Повітряних сил США упав під час показового спуску на стадіоні в Сан-Антоніо та помер у лікарні. Гра продовжилася після невеликої затримки.

Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболу

Під час церемонії відкриття матчу ліги Американської конференції з американського футболу між студентською UTSA Roadrunners та командою Військово-морської академії Аннаполіса (Navy Midshipmen) загинув військовослужбовець Повітряних сил США внаслідок падіння з каната. Про це повідомляє The Athletic, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що четверо військовослужбовців брали участь у показовому спуску на мотузках із конструкцій під дахом стадіону в межах передматчевих заходів щорічного UTSA на честь військових і ветеранів США.

Під час цієї демонстрації на арені "Аламодом" у Сан-Антоніо один із військовослужбовців зірвався із каната та впав на газон. Пізніше він помер у лікарні.

У такі моменти слова можуть принести лише невелику втіху. Але я сподіваюся, що родина військовослужбовця, його товариші по службі та всі, хто переживає скорботу, знають, що вони в наших думках і молитвах

- сказав президент UTSA Тейлор Ейгмі.

Гра Roadrunners проти Navy Midshipmen продовжилася після невеликої затримки. Військово-морська академія Аннаполіса перемогла з рахунком 38:34.

Нагадаємо

У місті Вічита, штат Канзас, вантажівка в’їхала на поле, де проходив дитячий футбольний матч. Внаслідок інциденту загинули шестирічний хлопчик і 35-річний чоловік, ще 10 осіб були госпіталізовані з травмами.

У США 16-річний підліток влаштував стрілянину в школі: загинули 3 дітей, є поранені16.10.26, 07:43 • 7377 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Повітряні сили США