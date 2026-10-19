Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболу
Київ • УНН
Військовослужбовець Повітряних сил США упав під час показового спуску на стадіоні в Сан-Антоніо та помер у лікарні. Гра продовжилася після невеликої затримки.
Під час церемонії відкриття матчу ліги Американської конференції з американського футболу між студентською UTSA Roadrunners та командою Військово-морської академії Аннаполіса (Navy Midshipmen) загинув військовослужбовець Повітряних сил США внаслідок падіння з каната. Про це повідомляє The Athletic, інформує УНН.
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Зазначається, що четверо військовослужбовців брали участь у показовому спуску на мотузках із конструкцій під дахом стадіону в межах передматчевих заходів щорічного UTSA на честь військових і ветеранів США.
Під час цієї демонстрації на арені "Аламодом" у Сан-Антоніо один із військовослужбовців зірвався із каната та впав на газон. Пізніше він помер у лікарні.
У такі моменти слова можуть принести лише невелику втіху. Але я сподіваюся, що родина військовослужбовця, його товариші по службі та всі, хто переживає скорботу, знають, що вони в наших думках і молитвах
Гра Roadrunners проти Navy Midshipmen продовжилася після невеликої затримки. Військово-морська академія Аннаполіса перемогла з рахунком 38:34.
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