У США вантажівка в’їхала на поле під час дитячого матчу, серед загиблих - 6-річний хлопчик

У місті Вічита, штат Канзас, вантажівка в’їхала на поле, де проходив дитячий футбольний матч. Внаслідок інциденту загинули шестирічний хлопчик і 35-річний чоловік, а ще 10 осіб були госпіталізовані з травмами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію, передає УНН.

Як повідомив на пресконференції капітан поліції Вічити Аарон Мозес, отримані травми варіюються від легких до тяжких, проте, за попередніми даними, загрози для життя постраждалих немає. За його словами, смерть двох загиблих була констатована на місці події.

Мозес зазначив, що за кермом вантажівки, яка зупинилася на полі в західній частині спортивного комплексу "Страйкер" (Stryker Sports Complex), перебувала 34-річна жінка. Вона співпрацює зі слідством; на запитання, чи була вона заарештована, представник поліції відповів лише, що вона наразі перебуває під вартою.

"Ми знаємо, що сталося, але зараз докладаємо всіх зусиль, щоб з’ясувати, чому це сталося — відповіді на це запитання поки що немає", — заявив начальник поліції Вічити Джо Салліван.

За даними поліції, серед постраждалих — двоє 5-річних дітей, двоє 8-річних, одна 9-річна дитина та п’ятеро дорослих. Крім цих 10 осіб, до лікарні також потрапив ще один дорослий — через проблеми зі здоров’ям, не пов’язані з травмами.

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За словами Мозеса, у водійки на цьому ж спортивному комплексі грала у футбол дитина, проте на іншому полі — не на тому, де сталася трагедія. У вантажівці також перебували двоє неповнолітніх пасажирів.

Як повідомив Мозес, перші повідомлення про інцидент почали надходити до екстрених служб о 15:25 за місцевим часом (20:25 за Гринвічем).

"Сьогодні для Вічити — день, що розриває серце, — сказала мер міста Лілі Ву. — Сім’ї прийшли до спортивного комплексу "Страйкер", щоб приємно провести суботній день, спостерігаючи, як їхні діти грають у футбол, і ніхто навіть уявити не міг, що розгорнеться така трагедія".