В США грузовик въехал на поле во время детского матча, среди погибших — 6-летний мальчик

В городе Уичито, штат Канзас, грузовик въехал на поле, где проходил детский футбольный матч. В результате инцидента погибли шестилетний мальчик и 35-летний мужчина, еще 10 человек были госпитализированы с травмами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает УНН.

Как сообщил на пресс-конференции капитан полиции Уичито Аарон Мозес, полученные травмы варьируются от легких до тяжелых, однако, по предварительным данным, угрозы для жизни пострадавших нет. По его словам, смерть обоих погибших была констатирована на месте происшествия.

Мозес отметил, что за рулем грузовика, остановившегося на поле в западной части спортивного комплекса "Страйкер" (Stryker Sports Complex), находилась 34-летняя женщина. Она сотрудничает со следствием; на вопрос, была ли она арестована, представитель полиции ответил лишь, что в настоящее время она находится под стражей.

"Мы знаем, что произошло, но сейчас прилагаем все усилия, чтобы выяснить, почему это произошло, — ответа на этот вопрос пока нет", — заявил начальник полиции Уичито Джо Салливан.

По данным полиции, среди пострадавших — двое 5-летних детей, двое 8-летних, один 9-летний ребенок и пятеро взрослых. Кроме этих 10 человек, в больницу также попал еще один взрослый — из-за проблем со здоровьем, не связанных с травмами.

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По словам Мозеса, у водительницы на этом же спортивном комплексе ребенок играл в футбол, однако на другом поле — не на том, где произошла трагедия. В грузовике также находились двое несовершеннолетних пассажиров.

Как сообщил Мозес, первые сообщения об инциденте начали поступать в экстренные службы в 15:25 по местному времени (20:25 по Гринвичу).

"Сегодня для Уичито — день, разрывающий сердце, — сказала мэр города Лили Ву. — Семьи пришли в спортивный комплекс "Страйкер", чтобы приятно провести субботний день, наблюдая за тем, как их дети играют в футбол, и никто даже представить не мог, что развернется такая трагедия".